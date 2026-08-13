Prefeitura de Lagarto entrega kits de higiene para unidades de ensino infantil

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), deu continuidade, na tarde da última quarta-feira, 12, à entrega de kits de higiene para as unidades de ensino infantil.

O material é composto por shampoo, sabonete e fraldas, entre outros, e será essencial para a saúde das crianças ao evitar a transmissão de vírus e bactérias que podem reduzir a frequência escolar.

A administração municipal disponibiliza o material para 57 locais de ensino, duas vezes por ano, assegurando que as crianças possam contar a higienização corporal e bucal adequada.

“O kit é composto por fraldas, algodão, creme dental, pomada para assadura, shampoo, sabonete, condicionador. A ideia é apoiar as escolas, creches e também as famílias. Eles são entregues, semestralmente, em todas unidades de ensino infantil, as 36 escolas, que receberam no final de julho, e agora, as 21 creches.”, explica a coordenadora de Educação Infantil, Liz Andrade.

Na Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI) Estefânia Rodrigues do Nascimento, no bairro Matinha, os produtos foram recebidos pela diretora Daiane Pereira, que ressalta a importância desse tipo de apoio para toda a comunidade escolar.

“É uma grande satisfação receber esses kits de higiene em nossa instituição, porque auxilia o trabalho que fazemos na unidade, a escovação dos dentes, a hora do banho. Além disso, permite que as famílias que não podem comprar tenham acesso a esses itens fundamentais”, aponta.

A UMEI Prof.ª Julia Maria de Almeida Oliveira recebeu seu kit no início da tarde. A coordenadora do local, Delza Santos, chama atenção como as crianças precisam de cuidado integral no ambiente escolar.

“Esses kits são muito necessários, porque uma criança bem cuidada, e a higiene faz parte disso, tem um maior aprendizado. A primeira infância precisa de toda essa atenção.”, destacou.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com uma educação de qualidade, em especial nos primeiros anos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto