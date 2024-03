Prefeitura entrega mais de 2 mil metros de pavimentação no Povoado Jenipapo

A Prefeitura de Lagarto entregou o calçamento em duas novas ruas do município: a Rua Jatobá e a Estrada da Barra. Foram 407 metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo na Rua Jatobá e 1.585 metros quadrados na Rua Sergipe, totalizando mais de 2 mil metros quadrados de área beneficiada.

A obra leva mais comodidade, segurança e conforto aos moradores, além de valorizar os imóveis e desenvolver ainda mais a região. A prefeita Hilda Ribeiro, que esteve presente na localidade para conferir a entrega da obra, destacou o compromisso da gestão em atender as demandas da comunidade.

“Estamos aqui para entregar mais uma obra importante para a nossa cidade. O calçamento destas ruas era uma reivindicação antiga dos moradores e agora estamos realizando este sonho. Esta obra vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui residem, além de contribuir para o desenvolvimento da região”, afirmou a prefeita.

A Secretária de Governo, Rafaela Ribeiro, também presente na entrega, ressaltou a importância de levar obras para todas as regiões do município. “Estamos trabalhando incansavelmente para levar infraestrutura de qualidade para todos os cantos de Lagarto. Esta obra é um exemplo do nosso compromisso com a população”, disse a Secretária.

