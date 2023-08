Prefeitura de Lagarto entrega mais uma escola totalmente reformada

Quem está de cara nova nesse início de semestre letivo é a Escola Municipal Mateus José de Oliveira, localizada no Bairro Cidade Nova e os maiores beneficiados são eles: os 350 estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

A ‘Mateus José’ é a 51ª unidade de ensino revitalizada pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Educação. “Faz parte do projeto Renova Escola que tem como objetivo levar mais conforto, bem-estar e um melhor espaço para o ensino-aprendizagem do nossos 14 mil alunos”, informou o secretário municipal, professor Magson Almeida. “Esta instituição, por exemplo, estava há 13 anos sem receber nenhuma melhoria”, completou.

A prefeita Hilda Ribeiro agradeceu a presença dos professores, estudantes, servidores, secretários municipais, vereadores e da deputada estadual Áurea Ribeiro e citou os serviços realizados na unidade de ensino que foi passou pela última reforma em agosto de 2010.

“Tivemos a construção dos muros da lateral e dos fundos, piso de alta resistência nas salas de aula, construção de mais banheiros e reforma dos antigos, salas forradas com PVC, parte elétrica trocada, pintura geral, troca da caixa d’ água, dos portões e das portas da sala de aula, iluminação do pátios, cobertura do acesso para as salas da parte de baixo”, citou.

