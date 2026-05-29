Prefeitura de Lagarto fortalece diálogo com quilombolas para promoção de políticas públicas

Representantes da Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), reuniram-se, na última quinta-feira, 28, no Centro Administrativo, com lideranças quilombolas do povoado Campo do Crioulo. O objetivo deste segundo encontro foi fortalecer o processo de escuta desta parcela da população, analisar e dividir responsabilidades para tomar as medidas necessárias para promoção de políticas públicas nestas comunidades.

O primeiro passo de reaproximação entre a administração municipal e os povos de quilombos aconteceu ainda nesta semana, na última segunda-feira, 25, quando as lideranças foram recebidas no gabinete do prefeito Sérgio Reis. Por determinação do gestor, esse novo encontro contou com participação intersetorial da gestão, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan).

“Bom, esse contato significa a retomada de um trabalho que está parado há 10 anos. Há uma década a gente tem uma região sem a visão, sem o olhar da gestão pública e essa retomada vai fortalecer ações que já existem da própria associação Mestre Primo lá do território quilombola e o braço do município, o braço da gestão chegando aonde ele precisa chegar. São vários setores da prefeitura que estão sendo acionados para que a comunidade receba aquilo que é necessário”, explica a diretora de Planejamento, Angélica Amorim.

Uma das pastas que atua e intesificará o contato, assim como o auxílio, é a Secretaria Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos (Seminc). A secretária responsável esteve no local para ouvir e tomar nota do que foi apresentado.

“Hoje, tivemos um momento importante com a comunidade quilombola. Houve uma discussão a respeito de políticas públicas. A Seminc reafirmou o seu papel de dar toda a assistência, articulando com outras secretarias, para garantir bem-estar e fortalecer políticas públicas direcionadas a essas pessoas”, disse.

Uma das vozes mais ativas presentes, representando todas as comunidades quilombolas, mas em especial a do Crioulo, Campo do Crioulo, Saco do Tigre, Madanela e Pindoba, localidades reconhecidas, via decreto, pela Fundação Cultural Palmares, em 2016, a vice- presidente da Associação Territorial Quilombola Mestre Primo, Núbia Barbosa, ficou satisfeita por poder apresentar as solicitações de melhorias e poder contar com a garantia de apoio da administração.

“Eu vim representar as comunidades quilombolas aqui de Lagarto, em nome de todos os quilombolas. A gente participou hoje de uma reunião junto com todos os representantes das secretarias, inclusive com participação de alguns secretários, para apresentar a nossa pauta, as demandas, alinhar as políticas públicas do nosso município às necessidades das comunidades quilombolas. Foi um encontro muito proveitoso. A gente leva para as comunidades quilombolas esse resultado positivo. Gostaria muito de agradecer a gestão por nos receber no dia de hoje para ouvir essas demandas”, aponta.

O encontro reforçou o compromisso da gestão municipal com a construção de políticas públicas mais inclusivas e conectadas às realidades das comunidades quilombolas de Lagarto. A iniciativa marca um novo momento de aproximação institucional, baseado no diálogo, na escuta ativa e na atuação integrada entre as secretarias, buscando garantir mais dignidade, reconhecimento e acesso a direitos para as populações tradicionais do município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto