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Prefeitura de Lagarto garante reajuste integral do Piso dos Professores

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Na sessão da última quinta-feira, 19, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar enviado pela Prefeitura de Lagarto, que garante o reajuste integral de 5,4% do Piso Nacional do Magistério aos professores da Rede Municipal de Ensino. O texto segue para sanção do prefeito Sérgio Reis.

De acordo com a proposta apresentada pelo Poder Executivo Municipal, o reajuste do piso dos professores começa a ser pago já neste mês de março, enquanto os valores retroativos aos meses de janeiro e fevereiro serão quitados em duas parcelas, nos meses de maio e junho de 2026, respectivamente. Além disso, a medida é mais um resultado do diálogo com a categoria e do compromisso da administração municipal com uma educação pública de qualidade.

O delegado municipal do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), professor Genivaldo Santos, celebrou o avanço, destacando o pagamento do retroativo dentro do mesmo ano. “No ano passado, o retroativo foi pago em oito meses. Neste, será em dois. É um grande avanço! E agora, seguimos dialogando através da Mesa Permanente de Negociação, para avançarmos nas demais pautas da nossa educação”, afirmou.

Já a professora efetiva da rede municipal, Andreza Andrade, que esteve presente na Câmara, também comemorou a aprovação do reajuste e destacou o compromisso da Prefeitura de Lagarto com a educação. “Essa medida é de suma importância, porque valorizar o professor é, automaticamente, valorizar a educação. É assim que se faz uma educação de qualidade!”, ressaltou.

Para a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia, o reajuste do piso do magistério representa mais do que um cumprimento legal, é um reconhecimento justo ao trabalho essencial que os professores realizam todos os dias em sala de aula. “Desde o início da gestão, temos buscado manter um diálogo aberto e respeitoso com a categoria, porque entendemos que a valorização dos profissionais da educação é um dos pilares para garantir uma aprendizagem de qualidade”, comentou.

Por sua vez, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, afirmou que o respeito e cumprimento do pagamento do piso salarial dos professores é mais um passo importante para educação de Lagarto. “Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas esse é um passo firme na direção certa. Por isso, seguiremos trabalhando com seriedade para fortalecer cada vez mais a educação do nosso município, porque é assim que Lagarto faz bem e faz melhor”, encerrou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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