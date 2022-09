Prefeitura de Lagarto inaugura a Sala do Empreendedor

Na última terça-feira, 30, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Indústria, do Comércio e do Turismo (Semict), abriu as portas da “Sala do Empreendedor”, novo serviço da gestão para auxiliar os empreendedores do município.

Fundada pela Lei 1.060 de agosto de 2022, a Sala do Empreendedor, é uma parceira fundamental da Prefeitura de Lagarto com o Sebrae, para auxiliar e facilitar o acesso de cidadãos e cidadãs nos processos de: abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos aos Microempreendedores Individuais, os chamados MEI.

De acordo com a Semict, a finalidade é estimular a legalização de negócios informais que se enquadrem nas condições da Lei Complementar 123/06, conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, facilitando a abertura de novas empresas, pra quem deseja ser MEI e regularizando as atividades informais e oferecendo serviços que estão na competência do Agente de Desenvolvimento.

O espaço funcionará na sede da Semict e os atendimentos serão realizados através do Agente de Desenvolvimento David Santos.

A Sala receberá o nome de Luzia Dórea de Carvalho, a “Dona Sinhazinha”, tributo a um dos empreendimentos mais antigos de Lagarto, em plena atividade com a venda de armarinho, aviamento, máquinas de costura e acessórios.

“O empreendedor é quem movimenta a nossa economia. Queremos valorizar os grandes e pequenos empresários, aqueles que aqui já estão trabalhando e estabelecidos na nossa cidade e buscar novos parceiros” avalia a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto