Prefeitura de Lagarto incentiva criação de camarão-da-malásia

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), está incentivando uma nova alternativa de geração de renda para agricultores familiares do município: a criação de camarão-da-malásia. A iniciativa está sendo desenvolvida de forma experimental no povoado Rosely Nunes, com a participação inicial de dois assentados da reforma agrária.

O projeto busca diversificar as atividades produtivas no campo, estimular o empreendedorismo rural e criar novas oportunidades econômicas para as famílias que vivem da agricultura.

Nesta primeira etapa, a Prefeitura oferece apoio direto aos produtores, com a escavação gratuita dos tanques destinados à criação, fornecimento de larvas de camarão sem custos e disponibilização de assistência técnica para acompanhar o desenvolvimento da atividade.

O secretário municipal de Agricultura, Luciano Alves, destaca que a iniciativa faz parte do trabalho da gestão para fortalecer a agricultura familiar e criar novas oportunidades para os pequenos produtores.

“Nosso compromisso é levar oportunidades para quem vive e trabalha no campo. Muitas vezes, o pequeno produtor tem vontade de diversificar sua produção, mas não dispõe dos recursos necessários para começar. É aí que entra o poder público, oferecendo estrutura, assistência técnica e incentivo. Estamos apostando nessa experiência porque acreditamos no potencial dos nossos agricultores e queremos que eles tenham cada vez mais possibilidades de gerar renda”, ressalta o secretário.

O ciclo de produção é de aproximadamente sete meses, e os produtores se preparam para realizar a primeira despesca. A expectativa é que a comercialização do camarão represente uma fonte complementar de renda para os assentados, contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Além do potencial econômico, a experiência representa uma oportunidade de introduzir novas atividades produtivas na zona rural de Lagarto, aproveitando a capacidade de trabalho dos agricultores e o suporte oferecido pelo poder público municipal.

A proposta é acompanhar os resultados deste primeiro ciclo para avaliar a viabilidade de expansão da criação de camarão-da-malásia, possibilitando que outros agricultores familiares também tenham acesso à atividade.

“Estamos começando com dois produtores, mas a nossa perspectiva é que essa experiência possa abrir portas para muitas outras famílias. Queremos acompanhar os resultados, avaliar a produção e, se houver viabilidade, ampliar o projeto. Nosso objetivo é fazer com que o desenvolvimento rural chegue a cada vez mais comunidades de Lagarto”, acrescenta Luciano.

Fonte: Prefeitura de Lagarto