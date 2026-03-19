Prefeitura de Lagarto inicia Concorrência Eletrônica para construção de Policlínica

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio do Fundo Municipal de Saúde (FMS), ligado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) deu início ao processo de Concorrência Eletrônica nº 01/2026, que visa a contratação de empresa especializada para a construção de uma nova Policlínica na cidade, a partir de publicação de edital no Diário Oficial do Município na última terça-feira, 17. A iniciativa representa mais um importante avanço na ampliação e qualificação da rede de atenção especializada em saúde para a população lagartense.

De acordo com o documento, a unidade será construída no bairro Cidade Nova, com investimento estimado de de R$ 18.515.776,31, prazo de execução de 18 meses e vigência contratual de 24 meses. A licitação será do tipo menor preço global, conforme estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas no país.

A sessão pública para recebimento das propostas está marcada para o dia 7 de abril de 2026, às 9h, e será realizada de forma online, por meio da plataforma Licitanet.

O investimento estimado para a obra é de R$ 18.515.776,31, com prazo de execução de 18 meses e vigência contratual de 24 meses. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para consulta no Diário Oficial do Município, além de poderem ser solicitados presencialmente na Sala de Licitações, situada na Av. Santo Antônio, S/N, bairro Centro, ou online seja através do e-mail: licitacaosms@lagarto.se.gov.br ou via Portal da Transparência.

A construção da Policlínica reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a capacidade de atendimento e descentralizando serviços, o que contribui para reduzir filas e melhorar a resolutividade dos atendimentos especializados.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Lagarto segue investindo em infraestrutura e promovendo avanços concretos na saúde pública, assegurando mais dignidade, cuidado e qualidade de vida para toda a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto