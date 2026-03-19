logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Prefeitura de Lagarto inicia Concorrência Eletrônica para construção de Policlínica

prefeitura de lagarto

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio do Fundo Municipal de Saúde (FMS), ligado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) deu início ao processo de Concorrência Eletrônica nº 01/2026, que visa a contratação de empresa especializada para a construção de uma nova Policlínica na cidade, a partir de publicação de edital no Diário Oficial do Município na última terça-feira, 17. A iniciativa representa mais um importante avanço na ampliação e qualificação da rede de atenção especializada em saúde para a população lagartense.

De acordo com o documento, a unidade será construída no bairro Cidade Nova, com investimento estimado de de R$ 18.515.776,31, prazo de execução de 18 meses e vigência contratual de 24 meses. A licitação será do tipo menor preço global, conforme estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas no país.

A sessão pública para recebimento das propostas está marcada para o dia 7 de abril de 2026, às 9h, e será realizada de forma online, por meio da plataforma Licitanet.

O investimento estimado para a obra é de R$ 18.515.776,31, com prazo de execução de 18 meses e vigência contratual de 24 meses. O edital completo e seus anexos estão disponíveis para consulta no Diário Oficial do Município, além de poderem ser solicitados presencialmente na Sala de Licitações, situada na Av. Santo Antônio, S/N, bairro Centro, ou online seja através do e-mail: licitacaosms@lagarto.se.gov.br ou via Portal da Transparência.

A construção da Policlínica reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a capacidade de atendimento e descentralizando serviços, o que contribui para reduzir filas e melhorar a resolutividade dos atendimentos especializados.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Lagarto segue investindo em infraestrutura e promovendo avanços concretos na saúde pública, assegurando mais dignidade, cuidado e qualidade de vida para toda a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

Publicidade
Publicidade
Previous
Next