Prefeitura de Lagarto inicia credenciamento de artistas e bandas para eventos oficiais do município

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), publicou o Edital de Credenciamento nº 03/2026 para contratação de artistas solo, duplas, trios pé de serra e grupos musicais que irão se apresentar nos eventos oficiais promovidos pelo município. A medida integra o planejamento cultural da gestão municipal e tem como objetivo garantir uma programação diversificada, organizada e alinhada às tradições culturais lagartenses entre os anos de 2026 e 2027.

O credenciamento contempla pessoas físicas e jurídicas aptas à prestação de serviços artísticos e culturais, permitindo a formação de um banco de artistas que poderão ser convocados conforme a necessidade dos eventos realizados ou apoiados pela administração municipal. O edital prevê apresentações com duração entre 1h30 e 2h, abrangendo diferentes categorias musicais, desde artistas solo até bandas com mais de seis integrantes.

A proposta busca assegurar maior pluralidade artística nas festividades promovidas pelo município, incluindo eventos culturais, institucionais e tradicionais que fazem parte do calendário oficial de Lagarto. Além de garantir maior organização na contratação das atrações, o modelo adotado pela administração municipal permite maior flexibilidade na composição das grades culturais, considerando critérios como estilo musical, categoria artística, porte do evento e ordem de classificação dos credenciados. O processo também assegura transparência, isonomia e rotatividade entre os participantes.

O secretário municipal de Turismo, Alexsandro Carvalho (Alex Dentinho), destaca que a iniciativa representa um avanço importante para a cultura local, ao ampliar as oportunidades para os artistas do município participarem das programações promovidas pela Prefeitura. Segundo ele, o credenciamento contribui diretamente para a consolidação de Lagarto como referência cultural em Sergipe, especialmente pela tradição musical presente nas festas populares e nos eventos juninos realizados no município.

“Esse credenciamento democratiza a participação dos artistas nos eventos oficiais do município, permitindo que músicos e grupos culturais tenham acesso, de forma transparente e organizada, às programações promovidas pela gestão. É também uma maneira de reconhecer os artistas da nossa terra, valorizando o talento local e criando oportunidades para que eles estejam sempre presentes nos grandes eventos realizados em Lagarto”, afirma o secretário, destacando que a iniciativa também impactará positivamente a economia local.

Inscrições

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Município do dia 11 deste mês, o período para entrega da documentação acontece de 11 de maio de 2026 a 11 de maio de 2027. Durante esse período, os artistas e grupos deverão apresentar documentação de habilitação jurídica, fiscal e técnica, além de currículo artístico, portfólio e registros de apresentações anteriores. Para se inscrever, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Turismo, localizada no Bloco 8, sala 9, do Centro Administrativo da Prefeitura de Lagarto, no bairro Cidade Nova, no horário das 8h às 14h.

Fonte: Prefeitura de Lagarto