Prefeitura de Lagarto inicia entrega de kits escolares e beneficia mais de 13 mil alunos

A Prefeitura de Lagarto deu mais um passo importante para qualificar o ensino público municipal. A gestão iniciou a distribuição dos kits escolares, beneficiando todos os alunos da rede municipal de ensino. Na última sexta-feira, 24, foi a vez da Escola Municipal Frei Galvão ser contemplada com a entrega, que beneficiou mais de 900 alunos. Ao todo, são 13.200 kits para os estudantes da creche, pré-escola e ensino fundamental.

Cada conjunto foi elaborado de acordo com a faixa etária dos alunos, garantindo materiais adequados para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e contribuindo para mais igualdade dentro da sala de aula. “Estamos avançando com a entrega dos kits em toda a rede, cumprindo mais um compromisso que firmamos com a população. São mais de 13 mil kits sendo distribuídos, todos organizados por faixa etária, garantindo que nossos alunos tenham o material necessário para estudar com dignidade. Esse é um investimento importante, que chega para apoiar as famílias e fortalecer a nossa educação”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

O chefe do Executivo também reforçou o comprometimento da atual gestão com a educação. “Educação se faz com planejamento e continuidade. Não é uma ação isolada. Estamos investindo em estrutura, em valorização dos profissionais e em políticas que garantam resultado. O nosso compromisso é oferecer um ensino de qualidade e dar condições reais para que nossos alunos aprendam e avancem”, afirmou.

Educação fortalecida

A secretária municipal de Educação, Taysa Mércia Damasceno, destacou que a entrega dos kits representa um marco para o município. “Lagarto dá um passo histórico com essa entrega. São 13.200 kits distribuídos nas 75 unidades escolares, atendendo alunos da creche, da educação infantil e do ensino fundamental. E são kits completos, com material individual para cada aluno, pensado para o uso no dia a dia, fortalecendo não só o aprendizado, mas também o sentimento de pertencimento e permanência na escola”, explicou.

A ação integra um conjunto de investimentos realizados pela gestão municipal para fortalecer a educação, como o programa Bom Dia Feliz, que garante o desjejum diário a milhares de alunos, a entrega de fardamento para toda a rede, a realização de concurso público, ampliando o número de professores, melhorias na estrutura das escolas e o acompanhamento pedagógico por meio de avaliações próprias.

Para as famílias, a iniciativa representa um avanço significativo. A dona de casa Maria das Dores, mãe de aluna da rede municipal, ressaltou a relevância da ação. “Foi bom demais. Nem sempre a gente tem condições de comprar o material, e receber tudo assim ajuda muito. Só tenho a agradecer por esse cuidado com a gente e com nossos filhos”, relatou.

Já o estudante Ian Rodrigues Monteiro Dias, do 6º ano, comemorou a entrega e enfatizou o impacto no dia a dia. “Vai ajudar muito nas atividades da escola. E não é só para mim, ajuda muitas crianças que não têm condição de comprar material. Isso deixa a gente feliz, porque mostra que a Prefeitura está olhando pelos alunos e pela população”, afirmou.

Kit completo

Os kits escolares foram organizados de acordo com cada etapa de ensino. Para os alunos da educação infantil, os materiais incluem itens como massa de modelar, tinta guache, pincel e giz, estimulando o desenvolvimento motor e criativo. Já para o ensino fundamental, os kits contam com cadernos, canetas, conjunto geométrico, entre outros itens essenciais para o aprendizado.

Fonte: Prefeitura de Lagarto