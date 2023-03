Prefeitura de Lagarto inicia inserção de DIU na Atenção Básica

Em Lagarto, as mulheres que desejarem utilizar o método contraceptivo DIU, poderão realizar a solicitação através da Unidade Básica de Saúde. Para ser contemplada pelo serviço, basta se dirigir até a CSF Maroto e agendar uma avaliação. É importante estar munida dos documentos, lembrando que o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) na rede de atenção primária à saúde, tem como objetivo descentralizar o serviço, que antes era realizado somente no Centro Humanizado da Mulher e da Criança. Com isso, a estimativa é de que haja uma maior oferta do contraceptivo e uma maior acessibilidade.

“Além do CHMC, o procedimento passará a ser feito também na Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto. Com a capacitação gradativa dos profissionais médicos, a estratégia é ampliar a oferta para outras unidades de saúde”, informou a gestão municipal.

E completou: “Mais de 60 mulheres, referenciadas pelos enfermeiros e médicos da Estratégia de Saúde da Família (ESF), foram as primeiras atendidas. O método potencializa o planejamento familiar através de um dispositivo intrauterino contraceptivo”.