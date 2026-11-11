Prefeitura de Lagarto inicia melhorias no acesso à Cachoeira do Saboeiro

A Prefeitura de Lagarto iniciou na última terça-feira, 10, melhorias no acesso à Cachoeira do Saboeiro, com recuperação de degraus e do corrimão e intervenções no acesso à escadaria. De caráter paliativo, os serviços buscam corrigir problemas no percurso e melhorar as condições de visitação ao atrativo natural. A ação também inclui a instalação de caixas coletoras de resíduos sólidos. Os trabalhos são executados em conjunto pelas secretarias municipais de Turismo (Semtur), do Meio Ambiente e Ações Climáticas (Semac), de Desenvolvimento Urbano (Semdu) e de Obras (Semob).

O secretário municipal do Meio Ambiente e Ações Climáticas, Givaldo Souza, destacou a atuação conjunta das secretarias e os cuidados com a preservação ambiental. “Nosso compromisso é trabalhar para que a população e os turistas possam aproveitar os espaços naturais de Lagarto com mais tranquilidade e conforto, sempre considerando os cuidados necessários com o meio ambiente. Essa parceria permite desenvolver ações que conciliam o uso desses espaços com a preservação ambiental”, disse.

O secretário municipal de Turismo, Alexsandro Carvalho (Alex Dentinho), também acompanhou os serviços e ressaltou a importância das melhorias para os visitantes. “A Cachoeira do Saboeiro é um importante espaço de contato com a natureza e uma opção para quem aprecia o ecoturismo. Com essa intervenção, a gente busca melhorar as condições de acesso, oferecendo mais conforto às pessoas que visitam o local e valorizando o potencial turístico do nosso município”, afirmou.

As melhorias no percurso e a instalação de caixas coletoras de resíduos integram as ações da Prefeitura de Lagarto voltadas à manutenção dos atrativos naturais e à qualificação dos espaços de lazer do município. A iniciativa reúne medidas de conservação da estrutura de acesso e de cuidado com o ambiente, buscando oferecer melhores condições de visitação à Cachoeira do Saboeiro e incentivar o uso responsável do local por moradores e turistas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto