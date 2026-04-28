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Prefeitura de Lagarto inicia pavimentação asfáltica no Alto da Boa Vista com apoio do Governo Federal

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Dando continuidade ao maior programa de pavimentação da história do município, na última segunda-feira, 27, a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) iniciou mais uma obra de pavimentação asfáltica que irá transformar a realidade urbana e a qualidade de vida da população lagartense. Desta vez, a pavimentação asfáltica chegou ao bairro Alto da Boa Vista, onde serão contempladas 30 ruas, em uma área total de 22.955,10 m².

Para a realização desta obra, executada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), foram investidos R$ 2.295.510,00, provenientes de recursos do Governo Federal, viabilizados pelo senador da República Rogério Carvalho. “Essa obra representa uma conquista muito importante para o Alto da Boa Vista. Estamos falando de mais dignidade, mais mobilidade e melhores condições de vida para os moradores que aguardavam por esse momento há muito tempo. E nada disso seria possível sem a parceria com o senador Rogério Carvalho, que viabilizou esse recurso junto ao Governo Federal. Seguimos avançando com compromisso e trabalho para levar desenvolvimento para todas as regiões do nosso município”, pontua o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

O secretário de Obras, Camilo Roriz, destacou os impactos positivos que a chegada da pavimentação asfáltica trará para o dia a dia da comunidade. “A pavimentação traz impactos diretos no cotidiano da população, desde a melhoria no acesso às residências até a valorização dos imóveis e a redução de problemas causados pela poeira e pela lama. Com ruas estruturadas, o deslocamento se torna mais eficiente, inclusive para serviços essenciais. Essa é mais uma frente que avança dentro do maior programa de pavimentação da história do município, ampliando o alcance das ações de infraestrutura em Lagarto”, enfatiza.

Mudança de vida

Essa solicitação é uma demanda histórica da população, que há anos aguarda pela chegada do asfalto. De acordo com os moradores, a intervenção irá transformar a vida da população, que atualmente enfrenta dificuldades para se locomover e sofre com o excesso de lama e poeira.

Morador do Alto da Boa Vista há mais de quatro décadas, Amaury Oliveira Nascimento ressaltou a longa espera da comunidade pela pavimentação e a expectativa positiva com a chegada da obra. “Esperávamos por isso há muito tempo. Era uma cobrança grande da comunidade, e hoje a gente vê o povo feliz, animado e cheio de esperança com essa obra. São mais de 30 ruas que vão ser asfaltadas, algo muito importante para todos nós que vivemos aqui há décadas. Eu mesmo nasci e cresci aqui, e sei o quanto isso vai transformar a nossa realidade. Antes, enfrentávamos muitos problemas com buracos, o que dificultava a mobilidade e causava transtornos no dia a dia. Agora, com o asfalto, tudo vai mudar, o trânsito fica mais tranquilo, mais seguro e a gente passa a ter mais qualidade de vida. É uma conquista muito grande para toda a comunidade”, destaca.

A lavradora Maria Lenice destacou a importância da obra para a rotina da comunidade, especialmente para os mais idosos, que enfrentam dificuldades com a atual situação das vias, como no caso de sua mãe. “Vai mudar tudo na vida da gente. A mobilidade melhora bastante, é algo maravilhoso e muito gratificante ver que tudo está mudando e melhorando. Hoje enfrentamos dificuldades por causa dos buracos, principalmente para quem anda de moto, o que acaba causando acidentes. Com o asfalto, vai ser diferente, todo mundo vai poder andar com mais tranquilidade e segurança. Para minha mãe, que tem 68 anos, também vai melhorar muito, porque facilita a locomoção e evita quedas”, relata.

O início da obra de pavimentação na localidade foi acompanhado pelo deputado estadual Ibrain Monteiro, vereadores municipais e a comunidade do bairro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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