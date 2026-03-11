Prefeitura de Lagarto inicia perfuração de poços artesianos para fortalecer produção agrícola

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), realizou na tarde da última terça-feira, 10, a primeira perfuração de um poço artesiano voltado ao apoio da produção agrícola no município. A ação aconteceu no assentamento Fazendinha e marca o início de um conjunto de 30 poços que serão implantados em diferentes comunidades rurais, com o objetivo de garantir mais água e fortalecer a produção no campo.

A região do assentamento Fazendinha é conhecida pela forte produção de maracujá, que chega a cerca de 50 toneladas por ano, sendo uma das atividades importantes para a geração de renda das famílias da agricultura familiar. Durante a perfuração, já com aproximadamente 20 metros de profundidade, foi registrada a liberação de água, um indicativo positivo de que o poço poderá apresentar boa vazão.

Além da perfuração do poço artesiano, a comunidade também vem sendo beneficiada por outras ações do programa Prefeitura Presente. No local, já foram realizados 18 serviços de limpeza de tanques e a escavação de seis novos reservatórios, ampliando a capacidade de armazenamento de água e fortalecendo atividades como irrigação, criação de animais e piscicultura.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou a importância da iniciativa para as famílias que vivem da produção rural. “Hoje é um dia muito importante para o Assentamento Fazendinha. A perfuração deste poço artesiano vai garantir mais água e melhores condições de produção para 43 famílias da agricultura familiar que vivem e trabalham aqui. Sabemos o quanto a água faz diferença no campo, e esse é apenas o primeiro de 30 poços que vamos implantar no município para fortalecer a produção e apoiar quem vive da agricultura”, enfatiza o prefeito Sérgio Reis.

O presidente da associação do assentamento, José Milton, também comemorou a chegada do novo poço e destacou o impacto da ação para os produtores da comunidade. “Aqui nós trabalhamos com pecuária e também com a produção de maracujá, hortaliças e outras frutas. Essa água é muito importante para tudo isso. A cada verão a gente sofria com a falta de água no assentamento, o que dificultava levar água para os animais e irrigar as plantações, principalmente o maracujá. Agora, com esse novo poço chegando através da Secretaria, todos nós estamos muito felizes, porque vai facilitar muito a vida dos produtores e melhorar as condições de trabalho no campo.”.

Para a agricultora Helena Carvalho, que trabalha há mais de 30 anos com a produção de maracujá na comunidade, a chegada do poço representa um avanço importante para quem vive da agricultura. “É um benefício grande para quem trabalha no campo. A irrigação melhora a plantação e ajuda a agricultura a crescer. Para quem planta maracujá ou cria gado, a água é fundamental, porque o gado também precisa beber. Esse poço é muito importante. E junto com ele ainda tivemos a abertura e limpeza de tanques pelo Prefeitura Presente, o que ajuda muito quem vive da produção aqui no assentamento”, destacou.

O secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, ressaltou que a iniciativa faz parte de um planejamento voltado para fortalecer a produção rural no município. “Estamos trabalhando para ampliar o acesso à água nas comunidades rurais e garantir melhores condições para os agricultores produzirem. A perfuração desses poços, somada às ações de abertura e limpeza de tanques, fortalece a agricultura familiar e cria mais oportunidades para quem vive da produção no campo”, afirmou.

Com ações voltadas à infraestrutura hídrica e ao apoio direto aos produtores, a Prefeitura de Lagarto segue investindo no fortalecimento da agricultura familiar, garantindo mais condições de trabalho, produtividade e geração de renda para as comunidades da zona rural.

Continuidade das ações

Os serviços de aragem de terra, abertura e limpeza de tanques fazem parte de um cronograma contínuo de atendimento às comunidades rurais. As ações já foram realizadas anteriormente nos povoados Oiteiros, Quilombo, Pururuca, Borda da Mata, Sena, Brasília, Açuzinho, Carcará, Cardeal, Brejo, Tiradentes, Camilo Torres, Crioulo, Saco do Tigre e Luiz Freire, além dos assentamentos Uberaba, Fazendinha, Caboclo, Hernani Libório e 22 de Novembro.

Ao todo, aproximadamente 235 ações já foram executadas, ampliando o apoio aos produtores rurais e garantindo melhores condições de trabalho no campo.

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Lagarto reafirma o compromisso de fortalecer a agricultura familiar, ampliar a produção rural e levar melhorias concretas para as comunidades da zona rural do município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto