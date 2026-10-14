Prefeitura de Lagarto inicia programação do Mês do Servidor com ações integradas de saúde

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) deu início, na última terça-feira, 13, na sede administrativa, localizada no bairro Cidade Nova, à programação especial voltada à celebração dos servidores públicos. Com o objetivo de acolher, cuidar e proporcionar acesso à prevenção de doenças físicas e mentais, o cronograma de atividades seguirá até a véspera do Dia do Servidor Público, 28 de outubro. Ao longo de hoje, estão sendo disponibilizados atendimento médico, psicológico, palestra, e ações integradas de prevenção e saúde, como imunização e testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Os trabalhadores foram recepcionados pelo grupo musical composto por agentes de trânsito que atuam no Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), posicionados no hall de entrada, que apresentaram clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).

No auditório, o prefeito Sérgio Reis fez um discurso de agradecimento ao esforço de todos aqueles que compõem a administração, ressaltando os avanços na melhoria da prestação de serviços conquistados nos últimos meses, seu compromisso com a valorização dos trabalhadores e da necessidade de avançar ainda mais para que os lagartenses possam usufruir de qualidade de vida. O momento de diálogo e reconhecimento foi seguido pela palestra “Cuidar de quem cuida”, proferida pelas psicólogas Mirian e Lilian Costa.

“Eu sempre digo que ninguém faz nada sozinho. Se Lagarto está avançando, é porque temos servidores que trabalham todos os dias, que vestem a camisa e que acreditam na nossa cidade. Meu compromisso é continuar valorizando cada um, porque cuidar do servidor também é cuidar do povo de Lagarto”, destacou o prefeito.

O conjunto de ações foi planejado de maneira intersetorial, com participação multidisciplinar, e a possibilidade de acessar os serviços seja agendando com antecedência, via aplicativo Cidade Resolve, ou por ordem de chegada nos espaços.

“A programação do Mês do Servidor foi pensada para, exatamente, traduzir na prática aquilo que queremos reforçar todo o ano: valorização, cuidado e reconhecimento. Teremos atendimento de saúde, interações para proporcionar bem-estar e valorização dos talentos dos nossos servidores, porque cuidar de quem faz tudo acontecer também é prioridade”, explica a secretária-executiva da Administração, Elaine Soares.

A promoção da saúde do trabalhador é vista pela gestão como um pilar estratégico para a eficácia do atendimento ao cidadão. Por isso, a administração municipal estruturou uma rede completa de assistência, prevenção e acolhimento que estará disponível ao longo da programação especial do mês, conforme detalha Maíza Daiane Alves, diretora de Vigilância Sanitária.

“Estamos no Mês do Servidor Público e, com isso, a Prefeitura está desenvolvendo ações integradas, através das secretarias. A Secretaria Municipal da Saúde está trazendo iniciativas de saúde para o trabalhador, como atendimento psicológico, médico, testagem de infecções sexualmente transmissíveis, vacinação, reiki, massagem, auriculoterapia, orientações em relação a exames preventivos para as mulheres, já que estamos no Outubro Rosa, e ainda trouxemos a unidade móvel odontológica. As ações estarão disponíveis em todas as terças-feiras do mês de outubro, ou seja, 13, 20 e 27.”.

Para a servidora Maria Clara Hora, que atua na Procuradoria Geral do Município (PGM), a programação demonstra o respeito da PML com quem atua diariamente, ao promover um ambiente de trabalho mais agradável, o que, por sua vez, também trará impacto positivo para a própria população.

“O servidor se sente valorizado, o que ajuda, cada vez mais, a prestar um serviço de qualidade, assistir bem as pessoas. Quando a gente trabalha com alegria, com satisfação, mais feliz a gente recepciona o cidadão, para que ele possa se sentir confortável”, aponta.

O motorista Breno Santos destaca também a oportunidade de acessar serviços de saúde no local, uma vez que, as responsabilidades do cotidiano, por vezes, fazem com que os profissionais negligenciem certos cuidados.

“Eu achei top, muito importante. O principal são os atendimentos, tanto para mim quanto para muitos outros, porque às vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa de cuidar da nossa saúde. Eu mesmo aproveitei, me organizei, para procurar a parte de saúde bucal. Fico muito feliz pela Prefeitura disponibilizar isso para todos aqui”, conta.

Programação

A agenda segue no dia 15 de outubro, quinta-feira, com o Intervalo Cultural do Servidor; a Feira do Servidor Empreendedor, com palestra para micro e pequenos negócios, além de atendimentos de saúde, no dia 20; e o Movimento Servidor, no dia 21, com atividades esportivas e de integração.

Nos dias 22 e 23 de outubro, das 11h às 17h, o Cerest Regional Lagarto realizará atividades relacionadas ao Outubro Rosa, no hall do auditório do Centro Sul Shopping. No dia 27, a programação contará com a continuidade dos atendimentos psicológicos aos servidores e novas ações integradas de saúde. O encerramento será realizado no dia 28 de outubro, das 8h às 11h30, com a Manhã de Valorização do Servidor, reunindo atividades organizadas por diferentes secretarias municipais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto