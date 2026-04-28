Prefeitura de Lagarto inicia reforma do Mercado da Farinha

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu), iniciou a reforma do Mercado da Farinha. A intervenção marca o começo de uma série de melhorias pensadas para oferecer mais conforto, acessibilidade e melhores condições de trabalho para feirantes e consumidores.

A escolha do Mercado da Farinha como ponto de partida levou em conta a reorganização dos espaços internos do centro comercial e a necessidade de intervenções estruturais mais urgentes no local. Antes do início da obra, os comerciantes que atuavam no mercado foram ouvidos pela gestão e, em consenso, realocados para o Mercado de frutas, garantindo continuidade das atividades durante o período da reforma.

A obra prevê a demolição das vedações e alvenarias internas, mantendo apenas a estrutura principal do mercado. A proposta é abrir o espaço, melhorar a circulação de ar e tornar o ambiente mais ventilado e agradável, reduzindo o calor e proporcionando mais conforto térmico para quem trabalha e circula no local. Entre os principais serviços previstos estão a substituição da cobertura atual por telhado termoacústico, a reforma completa dos banheiros, melhorias na iluminação e intervenções voltadas à ampliação da acessibilidade e mobilidade para feirantes, comerciantes e consumidores.

O diretor de Manutenção, João Clécio, explicou que a revitalização do Mercado da Farinha foi planejada para melhorar a estrutura física e garantir mais conforto para quem utiliza o espaço. “A proposta é abrir as laterais do mercado, mantendo a estrutura principal e criando um ambiente mais amplo, iluminado e ventilado. Também vamos revitalizar o piso, melhorar a iluminação, ampliar a capacidade dos banheiros e garantir acessibilidade. Outro ponto importante é a substituição de toda a cobertura por telhas termoacústicas, que vão proporcionar mais conforto térmico e um ambiente muito mais agradável para comerciantes e consumidores”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jackson Nascimento, ressaltou que a reforma vai trazer melhorias significativas tanto para os feirantes quanto para a população. “Estamos transformando o Mercado da Farinha em um espaço mais amplo, aberto, seguro e confortável. Essa reforma vai melhorar a ventilação, a iluminação, os banheiros e a acessibilidade, tornando o ambiente mais adequado para quem trabalha e para quem frequenta o local. Além disso, a troca da cobertura por telhas termoacústicas vai acabar com o calor excessivo e tornar o mercado mais atrativo para comerciantes e consumidores”, afirmou.

Segundo o secretário, a reestruturação também atende a uma demanda importante de segurança. Ele explicou que, por ser um espaço muito fechado, o mercado favorecia situações de insegurança e dificultava a visibilidade interna. Com a abertura das laterais e a reorganização da estrutura, o ambiente se torna mais visível, mais acessível e mais seguro para feirantes, consumidores e toda a população.

Com a nova cobertura, o espaço também passará a contar com melhor isolamento térmico, reduzindo significativamente a temperatura interna e tornando o ambiente mais confortável ao longo do dia. A requalificação dos banheiros é outra prioridade da obra, considerando as condições críticas da estrutura atual.

A reforma integra o conjunto de ações da Prefeitura de Lagarto voltadas à requalificação dos espaços públicos e à modernização da infraestrutura urbana, promovendo mais dignidade para trabalhadores e mais conforto para a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto