logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Prefeitura de Lagarto inicia reforma do Mercado da Farinha

WhatsApp Image 2026-04-27 at 11.13.36

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu), iniciou a reforma do Mercado da Farinha. A intervenção marca o começo de uma série de melhorias pensadas para oferecer mais conforto, acessibilidade e melhores condições de trabalho para feirantes e consumidores.

A escolha do Mercado da Farinha como ponto de partida levou em conta a reorganização dos espaços internos do centro comercial e a necessidade de intervenções estruturais mais urgentes no local. Antes do início da obra, os comerciantes que atuavam no mercado foram ouvidos pela gestão e, em consenso, realocados para o Mercado de frutas, garantindo continuidade das atividades durante o período da reforma.

A obra prevê a demolição das vedações e alvenarias internas, mantendo apenas a estrutura principal do mercado. A proposta é abrir o espaço, melhorar a circulação de ar e tornar o ambiente mais ventilado e agradável, reduzindo o calor e proporcionando mais conforto térmico para quem trabalha e circula no local. Entre os principais serviços previstos estão a substituição da cobertura atual por telhado termoacústico, a reforma completa dos banheiros, melhorias na iluminação e intervenções voltadas à ampliação da acessibilidade e mobilidade para feirantes, comerciantes e consumidores.

O diretor de Manutenção, João Clécio, explicou que a revitalização do Mercado da Farinha foi planejada para melhorar a estrutura física e garantir mais conforto para quem utiliza o espaço. “A proposta é abrir as laterais do mercado, mantendo a estrutura principal e criando um ambiente mais amplo, iluminado e ventilado. Também vamos revitalizar o piso, melhorar a iluminação, ampliar a capacidade dos banheiros e garantir acessibilidade. Outro ponto importante é a substituição de toda a cobertura por telhas termoacústicas, que vão proporcionar mais conforto térmico e um ambiente muito mais agradável para comerciantes e consumidores”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jackson Nascimento, ressaltou que a reforma vai trazer melhorias significativas tanto para os feirantes quanto para a população. “Estamos transformando o Mercado da Farinha em um espaço mais amplo, aberto, seguro e confortável. Essa reforma vai melhorar a ventilação, a iluminação, os banheiros e a acessibilidade, tornando o ambiente mais adequado para quem trabalha e para quem frequenta o local. Além disso, a troca da cobertura por telhas termoacústicas vai acabar com o calor excessivo e tornar o mercado mais atrativo para comerciantes e consumidores”, afirmou.

Segundo o secretário, a reestruturação também atende a uma demanda importante de segurança. Ele explicou que, por ser um espaço muito fechado, o mercado favorecia situações de insegurança e dificultava a visibilidade interna. Com a abertura das laterais e a reorganização da estrutura, o ambiente se torna mais visível, mais acessível e mais seguro para feirantes, consumidores e toda a população.

Com a nova cobertura, o espaço também passará a contar com melhor isolamento térmico, reduzindo significativamente a temperatura interna e tornando o ambiente mais confortável ao longo do dia. A requalificação dos banheiros é outra prioridade da obra, considerando as condições críticas da estrutura atual.

A reforma integra o conjunto de ações da Prefeitura de Lagarto voltadas à requalificação dos espaços públicos e à modernização da infraestrutura urbana, promovendo mais dignidade para trabalhadores e mais conforto para a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

Publicidade
Publicidade
Previous
Next