Prefeitura de Lagarto institui o Conselho Municipal de Turismo

Na tarde da última segunda-feira, 27, em reunião realizada na sede da Secretaria de Turismo de Lagarto (Setur) que contou com a participação de representantes das Secretarias de Planejamento, Cultura, Meio Ambiente, Obras, Educação, Administração, Infraestrutura e Planejamento e Desenvolvimento Urbano a Prefeitura de Lagarto instituiu o seu Conselho Municipal de Turismo.

Após apresentação oficial da nova gestão da pasta, assim como a lei de sua criação, foi iniciada a escolha da diretoria e dos conselheiros representantes da sociedade civil e pública.

A abertura foi feita pelo secretário Lucas Lacerda Rafaini, que por sua vez recepcionou todos os representantes das secretarias supracitadas e explanou sobre a importância do Conselho para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade.

A representante da Semed, Catarina Costa, enfatizou em sua fala a estima que tem a cidade de Lagarto no campo do turismo, sendo um município com elevado potencial.

Complementando sua fala, o secretário afirmou que se empenhará cada dia mais para fomentar a economia através do turismo, fala que, segundo o artesão José Correia, “ele já começou a colocar em prática, com o apoio que vem dando ao artesanato local”.

Na sequência tomou a palavra outro representante da Semed, André Barbosa, que falou da necessidade da criação do Conselho com o intuito e condições legais de captar recursos junto ao Governo Federal.

O conselheiro falou também sobre a necessidade da cidade em movimentar nossos pontos turísticos e trazer para Lagarto reconhecimento além fronteiras e assim atingir públicos maiores.

A conselheira Catarina procedeu a leitura da nova lei do turismo, como também a lei de formação do Conselho do Turismo.

Durante essa reunião também discutiu-se a possibilidade da disponibilização de recursos técnico e financeiro, a fim de incentivar e explorar as atividades artesanais e artísticas do município e a possibilidade de exploração deste setor nas dependências do Balneário Bica pelos respectivos presentes.

Por fim, escolhidos os titulares e suplentes e feita a eleição para escolha do presidente e vice-presidente, foi feita apresentação dos representantes do poder público e da sociedade civil, ficando assim constituído o Conselho:

Catarina da Costa Santos de Alexandria – Presidenta

Fabiana Melo Nascimento – Vice-presidenta

Demais Membros do Conselho:

Carlos Bruno Bomfim de Jesus

Jaqueline Cristiane de Andrade Figuerôa

Josino Barbosa Sobrinho Neto

Juliana Santana de Novaes

João Farias Júnior

André Barbosa de Santana

Laise Gabriela Oliveira Silva

Maria Ione do Nascimento

Éder Cláudio Ferreira Santana

Fabiana da Silva Menezes

Maria Beatriz Santana Santos

José Correia dos Santos Júnior

e Leonardo Lima Almeida Fontes.

Fonte:Prefeitura de Lagarto