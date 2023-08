Prefeitura de Lagarto intensifica ações contra o Aedes no município

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, segue na luta contra o Aedes Aegypti, intensificando ações de combate ao mosquito causador da Dengue, Zika e Chikungunya.

No último dia 16, por exemplo, foi realizada mais uma ação com o caminhão Cata-Treco no bairro Novo Horizonte, onde foram recolhidos entulhos descartados pela população.

Além disso, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses espalhou cartazes e orientações sobre o perigo de descartar lixo em locais inapropriados, pois muitos objetos servem de foco para que o mosquito se crie e se espalhe, levando risco à saúde de todos.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, os próximos bairros que serão visitados serão divulgados em suas redes sociais.