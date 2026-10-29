Prefeitura de Lagarto intensifica blitzes educativas e de fiscalização em povoados

A Prefeitura de Lagarto vem intensificando as ações de fiscalização e orientação nos povoados do município visando combater a poluição sonora provocada pelo uso irregular de escapamentos do tipo torbal, além de conscientizar os condutores sobre o cumprimento das normas de trânsito. As medidas, executadas pelo Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop), atendem a uma recomendação do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) no município, expedida pelo promotor de Justiça Adson Carvalho, que solicitou a atuação das equipes em localidades com registros de perturbação do sossego.

A partir da recomendação, as equipes têm realizado blitzes frequentes na Colônia Treze, e em vias de acesso à outras comunidades como as pistas do Açu e do Pau Grande, com ações que vão além do combate à poluição sonora. Durante as abordagens, os condutores também recebem orientações sobre o uso obrigatório do capacete, o transporte adequado de passageiros e o cumprimento das demais normas de trânsito. De acordo com o diretor do DTTU, Juliano Prata, a presença constante das equipes tem contribuído para mudanças no comportamento dos condutores.

“A população da Colônia Treze já percebe a frequência das nossas equipes nas ruas, e isso tem refletido na mudança de comportamento dos motociclistas, especialmente em relação ao uso do capacete. Nosso trabalho será permanente, para combater a poluição sonora, o excesso de passageiros em motocicletas e outras irregularidades que comprometem a segurança viária e o sossego dos moradores”, destacou.

Além da fiscalização, as ações também incluem orientações para estimular atitudes responsáveis no trânsito e o respeito à tranquilidade dos moradores. De acordo com o coordenador de Educação para o Trânsito, Adriano Santos, a proposta é conscientizar os motociclistas sobre os impactos de suas condutas, tanto na segurança viária quanto na convivência com as comunidades. “Nosso objetivo é conscientizar os motociclistas de que respeitar as normas de trânsito é fundamental para a própria segurança e para o bem-estar coletivo. O uso do capacete, a condução adequada dos veículos e o respeito ao sossego das comunidades são atitudes que precisam fazer parte da rotina de todos”, disse.

Programação

O povoado Colônia Treze foi a primeira localidade contemplada nesta etapa das operações, que deverão chegar também aos povoados Brasília e Jenipapo, além de comunidades mais distantes da sede municipal. Segundo Juliano Prata, a recomendação do Ministério Público abrange outras localidades onde há relatos de perturbação do sossego provocada por motociclistas, inclusive em regiões com menor fluxo de veículos.

“Esse trabalho que estamos realizando também é uma espécie de devolutiva às demandas dos moradores, que têm procurado as autoridades para denunciar situações que afetam a tranquilidade das comunidades. E a atuação integrada envolvendo o DTTU e os demais órgãos competentes busca dar encaminhamento a essas reclamações, com fiscalização rotineira e orientação aos condutores, coibindo práticas irregulares, ampliando a conscientização coletiva, garantindo mais segurança e tranquilidade à população lagartense, e promovendo um trânsito mais seguro”, garante.

Fonte: Prefeitura de Lagarto