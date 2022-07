Prefeitura de Lagarto irá implantar programa para pessoas expostas a agrotóxicos

A prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde e Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, está dando continuidade ao plano de implantação do Sistema de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA). O plano está sendo realizado em parceria com as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente.

A implantação do VSPEA, visa promover a qualidade de vida e reduzir, controlar ou eliminar a vulnerabilidade e os riscos à saúde de populações expostas ou potencialmente expostas a agrotóxicos, por meio de medidas de prevenção, promoção, vigilância e atenção integral à saúde.

Fonte: Prefeitura de Lagarto