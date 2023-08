Prefeitura de Lagarto lança carteirinha de identificação para pessoas com TEA

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou o lançamento da carteirinha de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), no Centro Especializado em Reabilitação – CER III. A iniciativa visa facilitar o reconhecimento das pessoas com o referido Transtorno, bem como assegurar o atendimento adequado em espaços públicos e privados.

Cabe destacar que em muitos casos, pessoas com TEA não apresentam características visíveis e acabam tendo que enfrentar dificuldades em filas e atendimentos, sendo vítimas de preconceito. Por isso, a carteirinha se faz importante para salvaguardar os direitos garantidos e e inclusão, além de facilitar o mapeamento do público com TEA.

Como receber a carteirinha de TEA?

Para realizar o cadastro e emissão da carteirinha de identificação, basta se dirigir ao CER III, localizado no bairro Estação, munido de original e cópia de documentos como, RG, CPF, cartão do SUS, Comprovante de residência, laudo médico, 2 fotos 3×4 e tipo sanguíneo.

Mais profissionais

Durante a solenidade de lançamento, a prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro anunciou a chegada de novos profissionais no CER III e um novo veículo para locomoção de usuários do Centro, como também a chegada de novos recursos terapêuticos e retomada de exames de audiometria para solicitações de próteses auditivas.

“Estou muito feliz em estar aqui hoje anunciando mais esta boa notícia para todas essas mães, pais e pessoas com o espectro autista. A Secretaria de Saúde estará disponibilizando a emissão das carteirinhas de identificação, que irão assegurar os direitos previstos na lei. Também quero anunciar a chegada de novos profissionais aqui no Centro, respectivamente: psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Estes profissionais estarão agregando ainda mais à saúde humanizada do nosso município”, comemorou a prefeita.