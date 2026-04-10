Prefeitura de Lagarto lança edital para contratação de oficineiros

Para fortalecer o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), indo além do aprendizado técnico e promovendo inclusão, desenvolvimento social e construção de cidadania, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), lançou um novo chamamento público para oficineiros. A iniciativa, que passa a valer a partir do dia 06 de abril de 2026, tem como objetivo ampliar a oferta de atividades formativas e culturais para a população, além de fortalecer o acesso à qualificação e à inclusão social. O chamamento terá validade de 24 meses.

Estão sendo disponibilizadas diversas modalidades de oficinas, contemplando áreas como grafite, capoeira, teatro, circo, patchwork, corte e costura, canto/coral e técnica vocal, audiovisual, cultura geek, ginástica rítmica, música (violão, flauta doce, violino e percussão), educação física, mosaico, artes marciais (karatê, judô, jiu-jitsu, taekwondo e muay thai) e artes manuais (crochê, bordado, macramê, pintura em tecido e em tela). Além disso, o edital também prevê a participação de profissionais como oficineiros de trio pé de serra, marcador de quadrilha e animadores de eventos.

Por meio dessas atividades, os usuários encontram espaços de acolhimento, troca de experiências e fortalecimento de laços comunitários, contribuindo diretamente para a prevenção de situações de vulnerabilidade.

Para participar, os interessados devem apresentar ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada , que está disponível no edital, no diário oficial do município, juntamente cópia do RG, cópia do CPF e currículo vitae com comprovação de qualificação e experiência na área pretendida. A seleção será realizada conforme a necessidade da Secretaria.

A secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, destacou a importância da iniciativa para o município. “Esse chamamento é uma oportunidade de valorizar os talentos da nossa cidade e, ao mesmo tempo, ampliar o acesso da população a atividades que promovem aprendizado, cultura e inclusão social. Estamos fortalecendo políticas públicas que transformam vidas por meio da qualificação e da convivência comunitária”, afirmou.

O chamamento público não garante contratação imediata, sendo a convocação realizada de acordo com a demanda existente. Os pagamentos serão efetuados por hora/aula, conforme previsto em edital, e os candidatos devem acompanhar as atualizações nos canais oficiais do município.

O edital completo e a lista de documentos necessários estarão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura. As inscrições deverão ser realizadas de forma presencial, conforme orientações estabelecidas no edital.

Fonte: Prefeitura de Lagarto