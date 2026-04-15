Prefeitura de Lagarto lança o projeto Crescer com as emoções na Educação Infantil

Em mais um passo rumo ao fortalecimento da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), lançou o projeto anual “Crescer com as Emoções” na Educação Infantil do município. O lançamento oficial foi realizado na Unidade Municipal de Educação Infantil Brasil, situada no povoado Fazenda Grande, na zona rural de Lagarto.

Durante a solenidade, as crianças fizeram uma alusão ao filme Divertida Mente, produção que reforça a importância de todas as emoções para uma vida equilibrada e o amadurecimento emocional. Para isso, vestiram-se representando sentimentos, cantaram músicas e encerraram com uma mensagem muito importante para os dias atuais, especialmente no que diz respeito à saúde mental: “Tudo bem, você não precisa ser feliz o tempo todo”, reforçaram.

De acordo com a coordenadora da Educação Infantil, professora Liz Andrade, o “Crescer com as Emoções” já está sendo desenvolvido em todas as unidades da rede que atendem crianças de zero a cinco anos de idade. “Este é o nosso novo projeto anual para a Educação Infantil, que tem no incentivo à leitura um de seus principais pilares. A partir do contato com livros, histórias e diferentes narrativas, despertamos o interesse das crianças pelo universo da leitura, ao mesmo tempo em que resgatamos valores e trabalhamos as emoções. Dessa forma, contribuímos para a formação de indivíduos mais conscientes, empáticos e preparados para lidar com seus sentimentos no dia a dia”, destacou.

Para a professora da UMEI Brasil, Jaqueline Santos, o projeto lançado pela Semed é de grande relevância para o desenvolvimento das crianças. “Trabalhar o desenvolvimento socioemocional desde a infância possibilita que as crianças cresçam mais conscientes de suas emoções e de como lidar com elas. E este projeto, por meio da ludicidade, da criatividade, da musicalidade e da contação de histórias, permite a compreensão de que todos os sentimentos são passageiros, contribuindo para que desenvolvam uma relação mais saudável e equilibrada com suas próprias emoções ao longo da vida”, argumentou.

Já a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia, também destacou a importância da iniciativa para a rede de ensino. “Investir no desenvolvimento socioemocional das nossas crianças é investir no futuro da nossa cidade. O projeto ‘Crescer com as Emoções’ fortalece o papel da escola como um espaço de acolhimento, aprendizado e formação integral, onde cada criança é incentivada a se reconhecer, se expressar e conviver de forma respeitosa e empática. Esse é um compromisso da gestão com uma educação mais humana, sensível e transformadora”, afirmou.

Educação infantil premiada

A Educação Infantil de Lagarto, reconhecida com o Troféu Ser Criança 2025, concedido pelo Governo do Estado, pela realização do projeto anual “Era uma vez…”, segue avançando na qualidade do ensino ofertado às crianças da rede municipal.

Com o lançamento do “Crescer com as Emoções”, Lagarto dá mais um passo significativo, fortalecendo o desenvolvimento socioemocional dos pequenos sem abrir mão do incentivo à leitura, uma ferramenta essencial para a aprendizagem, a imaginação e a formação integral das crianças.

Selo Unicef

O município de Lagarto integra a edição 2025-2028 do Selo Unicef, comprometendo-se com metas concretas e estratégicas que envolvem ações intersetoriais nas áreas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente e cultura.

O Selo Unicef é um reconhecimento internacional concedido a municípios brasileiros que mais avançam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Além das ações voltadas às crianças e aos adolescentes, vinculadas ao Planejamento Estratégico da gestão municipal, a exemplo do Programa Bom Dia Feliz, Lagarto também desenvolverá uma série de atividades com foco na conclusão do ciclo 2025-2028 do Selo Unicef.

Fonte: Prefeitura de Lagarto