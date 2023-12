Prefeitura de Lagarto lança programa para facilitar o sonho da casa própria; entenda

Na manhã desta quinta-feira, 28, a Prefeitura de Lagarto lançou o Programa Minha Casa Lagarto, que visa facilitar o acesso da população lagartense ao sonho da casa própria. Nesta primeira fase, o Município viabilizará o financiamento de 320 imóveis que serão construídos pela Construtora JFilhos Residencial Parque das Laranjeiras, no povoado Colônia Treze, e nas proximidades do Restaurante O Jacaré, onde será instalado o Residencial Parque Ribeirinho que será o primeiro bairro completamente planejado da cidade.

O Minha Casa Lagarto é um desdobramento do Programa Minha Casa, Minha Vida Cidades – Emendas. Por isso conta com cerca de R$ 18 milhões oriundos de emendas do deputado federal Gustinho Ribeiro e do senador Laercio Oliveira, que serão utilizados para custear o valor de entrada dos imóveis junto à Caixa Econômica Federal. Além disso, caso o interessado, durante as simulações e as análises devidas, não precise pagar um valor de entrada, o aporte do Minha Casa Lagarto será utilizado para diminuir o valor das parcelas do imóvel.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, a ideia é que o valor das parcelas sejam menores do que o valor que um cidadão geralmente paga no aluguel. Por isso, a ajuda do programa contemplará cidadãos que se enquadram em três faixas de renda familiar bruta. Na Faixa 1, aqueles que têm renda familiar bruta de até R$ 2.640,00 receberão um aporte de R$ 55 mil no valor da entrada; na Faixa 2, quem tem renda entre R$ 2.640,01 até 4.400,00 receberão R$ 35 mil; enquanto que na Faixa 3, o aporte será de apenas R$ 20 mil para aqueles que têm renda entre R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00.

Cabe destacar que o aporte do Minha Casa Lagarto é válido somente para quem reside em Lagarto e que ele não impede o cidadão de receber as vantagens do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. Ou seja, em uma rápida simulação, caso o interessado tenha uma renda familiar bruta de R$ 1.320,00, este receberá um aporte de R$ 55 mil do programa municipal mais R$ 53.635,00 do programa federal, totalizando um subsídio de R$ 109.675,20.

Em discurso, o secretário Municipal do Desenvolvimento Social, Valdiosmar Vieira, destacou que o Minha Casa Lagarto será fiscalizado pelo Ministério Público e pela Câmara Municipal de Vereadores para evitar qualquer tipo de fraude ou contemplação indevida. “Quem tem Bolsa Família ou recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) ou é aposentado também pode participar”, acrescentou.

Já a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, elogiou a ousadia da Construtora JFilhos com o Residencial Parque Ribeirinho. “Ele será um local enriquecedor com gentilezas urbanas que garantirá um alto padrão de vida para todos o moradores”, destacou a gestora e completou: “O Minha Casa Lagarto é fruto do nosso compromisso para garantir que todos os lagartenses tenham não somente uma casa, mas uma oportunidade de futuro próspero”.

E as 500 casas populares?

Tão comentadas em Lagarto desde o relançamento do Minha Casa, Minha Vida por parte Governo Federal, o deputado federal Gustinho Ribeiro informou que estas Unidades Habitacionais serão construídas em outro local ainda não definido, mas que contará com toda estrutura requerida publicamente pelo presidente Lula. Segundo ele, a ideia é que essas casas sejam entregues àqueles cidadãos que não têm condição alguma de comprar um imóvel. “É realmente um sonho não somente para o povo de Lagarto, mas para nós políticos”, enfatizou.

Para concorrer a essas 500 UHs, a Prefeitura de Lagarto, a partir do dia 29 de janeiro de 2024, disponibilizará um link para que os interessados possam informar os seus dados pessoais e se cadastrarem. “É importante ressaltar que as pessoas não podem mentir durante a prestação das informações, porque quando os dados foram cruzados e a mentira for descoberta, o cidadão poderá ser excluído do programa”, salientou o secretário Valdiosmar Vieira.