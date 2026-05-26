Prefeitura de Lagarto lança Programa Viver Bem

Com o compromisso de assegurar mais qualidade de vida aos lagartenses, a Prefeitura de Lagarto lançou, na última segunda-feira, 25, o Viver Bem, um programa municipal de transferência de renda voltado ao fortalecimento da proteção social e ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta primeira fase, o programa contemplou 223 beneficiárias, que receberam um auxílio no valor de R$ 220, destinado ao uso como crédito nos comércios do município, fortalecendo também a economia local. As contempladas são, principalmente, mulheres vítimas de violência acompanhadas pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e mulheres agricultoras raspadeiras de mandioca, que exercem papel fundamental no sustento de suas famílias.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou que, com a implementação do programa, a gestão municipal está fortalecendo famílias, promovendo inclusão social e ampliando o acesso a direitos básicos. “Hoje iniciamos o Programa Municipal de Transferência de Renda Viver Bem, uma política pública criada para garantir mais dignidade, proteção social e oportunidade para as famílias lagartenses que mais precisam do apoio do poder público. O Viver Bem representa o compromisso da gestão municipal com uma cidade mais humana, justa e solidária, onde o desenvolvimento caminha junto com o cuidado social e a proteção das pessoas”, destacou.

A vice-prefeita e secretária municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, destacou a importância da implantação do programa para o fortalecimento das políticas públicas no município. “O Viver Bem foi pensado para oferecer apoio nesse caminho. O benefício chega para ajudar dentro de casa, trazer mais tranquilidade e garantir suporte para quem mais precisa neste momento. Mas viver bem vai além de qualquer benefício. Viver bem é ter dignidade, esperança e força para recomeçar”, disse.

A operacionalização do programa conta com parceria do Banco do Estado de Sergipe (Banese), responsável pelo repasse do crédito às beneficiárias, garantindo mais segurança e organização no pagamento do benefício.

A coordenadora do Programa Viver Bem, Bárbara Nascimento, destacou a importância do lançamento e o impacto social da iniciativa na vida das beneficiárias. “O Programa Viver Bem nasce com o propósito de transformar vidas, levando mais dignidade, cuidado e oportunidades para quem mais precisa. Esse é um programa muito esperado pela população, porque representa esperança, acolhimento e compromisso com as pessoas. Ver esse projeto se tornando realidade é emocionante, porque sabemos o impacto que ele terá na vida de tantas famílias e, principalmente, de tantas mulheres que há muito tempo aguardavam por esse olhar mais humano e atento”, explicou.

Mais qualidade de vida e respeito

A beneficiária Lenalda Souza destacou o significado do cartão para sua vida e para o momento que está vivendo. “Esse cartão representa qualidade de vida, acolhimento, respeito e apoio. É um auxílio que chega em um momento importante, que faz diferença no dia a dia. Porque viver melhor é isso: é viver com mais dignidade, com mais tranquilidade e com a certeza de que a gente não está sozinha”, destacou.

Maria do Carmo Araújo, 57 anos, outra beneficiária do programa, trabalha desde muito jovem na roça, especialmente na limpeza de mandioca, e destacou a emoção de ver sua trajetória finalmente reconhecida. “Eu trabalho desde nova na roça, limpando mandioca, sempre ajudando no sustento da minha família, mas nunca tinha me sentido reconhecida como trabalhadora rural de verdade. Hoje eu me alegro muito em ver esse reconhecimento chegar. Não é só pela ajuda financeira, mas pelo valor que estão dando ao nosso trabalho, pela nossa profissão ser vista e respeitada. Isso tem um significado muito grande pra mim”, afirmou.

Após o recebimento do cartão, as beneficiárias já puderam realizar o desbloqueio e iniciar o uso do benefício, que funciona como um cartão de crédito, com o limite disponibilizado e pronto para ser utilizado nos estabelecimentos credenciados. Com o início da execução, a gestão municipal reforça o compromisso de seguir ampliando ações que promovam inclusão social e melhores condições de vida para a população em situação de vulnerabilidade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto