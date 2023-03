Prefeitura de Lagarto lança Programação do “Aniversário da cidade”

Na manhã desta segunda feira, 27, em uma coletiva realizada no anfiteatro do Balneário Bica, a Prefeitura de Lagarto, por meio das Secretarias da Cultura, Turismo e Comunicação Social, apresentaram a tão aguardada programação do Aniversário da Cidade.

Segundo a Prefeitura, o aniversário será comemorado durante todo o mês de abril, com o objetivo de exaltar novo momento de desenvolvimento e valorização das raízes do seu povo. Por isso, as festividades serão complementadas com o ‘Circulando Cultura’, que visa de valorizar os talentos locais e costumes culturais da cidade, bem como com o esporte, através da tradicional ‘Corrida Rústica’, Maratona de Mountain Bike e ‘Torneio de Futebol do Povoado Santo Antônio’.

A prefeita Hilda Ribeiro, que retomou o comando do município após dias de férias, falou sobre da alegria de voltar a realizar as comemorações de forma integral, depois de três anos sob restrições da pandemia. “Junto com nossos colaboradores, planejamos a melhor maneira de homenagear Lagarto. Celebrando e exaltando a sua história, a cultura e a felicidade da nossa gente. Tudo isso com muito carinho para que toda essa festa contemple as belezas, as artes e a representatividade do que é ser lagartense. Depois de três anos sem poder comemorar do jeito que merecíamos, este ano, graças a Deus, valeu a pena esperar pra curtir com Bell Marques e uma série de atrações de tirar o fôlego. Vai ser lindo”, comentou.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 16/04 – Domingo

• 7ª Maratona de Mountain Bike

Local de saída: Universidade Federal de Sergipe – Campus Lagarto

Horário: 6h

Dia 17/04 – Segunda-feira

• Realização do I Fórum de Políticas Públicas de Cultura – COMCULT

Local: Auditório Prof. José Cláudio Monteiro Santos – SEMED

Horário: 9h

• Palestra: ´Lampião passado a limpo´

Ministrante: Kiko Monteiro

Local: Escola José Antônio dos Santos

Horário: 20h

Dia 18/04 – Terça-feira

Local: Praça do Rosário – Palco Mestre Edmilson de Zé do Rio

Horário: 17h

Exposição de peças artesanais e artes plásticas;

Apresentações culturais, circenses, musicais e folclóricas.

Dia 19/04 – Quarta-feira

• Reunião do Pólo Sertão das Águas

Local: Balneário José Agnaldo da Silva “Bica”.

Horário: das 8h às 16h

Programação:

8h – Café da Manhã;

8:20 – Apresentação das Lavadeiras;

9h – Visita técnica no Balneário;

9:30 – Reunião do Pólo;

12h – Almoço;

13:30 – Visita técnica a Rota histórica do Pov. Santo Antônio;

16h – Final do encontro.

Local: Praça do Rosário – Palco Mestre Edmilson de Zé do Rio

Exposição de peças artesanais e artes plásticas;

Apresentações culturais, circenses, musicais e folclóricas.

Dia 20/04 – Quinta-feira

• Hasteamento do Pavilhão Nacional

Local: Paço Municipal

Horário: 7h

→ Filarmônica Lira Popular de Lagarto

→ Tiro de Guerra – 06/15

→ Autoridades Públicas e Civis

→ Escolas Particulares, Municipais e Estaduais

• Missa Solene em comemoração aos 143 anos de aniversário de Lagarto

Local: Capela de Santo Antônio – Povoado Santo Antônio

Horário: 9h

• Festa Alusiva 143 anos de Aniversário de Lagarto Local: Avenida Sindicalista Antônio Francisco da Rocha Horário: 17h às 00:00

Atrações: Freestyle

Rapaziada do Samba Gil, O Pivete do Gueto Seeway

Bell Marques

Dia 21/04 – Sexta-feira

• Torneio de Futebol do Povoado Santo Antônio

Local: Campo do Povoado Santo Antônio

Horário: 8h

• Palco Mestre Edmilson de Zé do Rio – Circulando Cultura Local: Praça do Rosário

Horário: 17h

3ª Edição do “Circulando Cultura”

Exposição de peças artesanais e artes plásticas;

Apresentações culturais, circenses, musicais e folclóricas.

“4ª Festa dos Caminhoneiros”

Local: Praça do Tanque Grande, 20h

Apresentação da Rainha dos Caminhoneiros

Antônio, O Clone

Paulo Santos

Forró Maior

Aline Souza

Dia 22/04 – Sábado

• Palco Mestre Edmilson de Zé do Rio

• Local: Praça do Rosário Horário: 17h

3ª Edição do “Circulando Cultura”

Exposição de peças artesanais e artes plásticas;

Apresentações culturais, circenses, musicais e folclóricas.

Encerramento “4ª Festa dos Caminhoneiros”

Local: Praça do Tanque Grande

8h – Café da manhã

9h – Celebração da Santa missa

10:30h – Carreata pelas ruas da cidade

14h – Show com Ratinho Caminhoneiro

16h – Forró 10

Dia 23/04 – Domingo

• “XXVIII Corrida Rústica de Lagarto”

Horário da saída: 16h

Saída: Balneário José Agnaldo da Silva “Bica”

Chegada: Capela de Santo Antônio – Povoado Santo Antônio.