Prefeitura de Lagarto lança projeto de 100 dias para fortalecer aprendizagem

Com foco no fortalecimento da aprendizagem, na melhoria dos indicadores educacionais e no acompanhamento pedagógico contínuo da rede municipal, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), lançou na última terça-feira, 26, o projeto “Cuida SAESE: 100 Dias de Ação”. A iniciativa mobilizará escolas, gestores, coordenadores e professores em uma jornada estratégica até a realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (SAESE), prevista para o segundo semestre deste ano.

A apresentação aconteceu no Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas e reuniu profissionais da educação em uma manhã de mobilização, reconhecimento e alinhamento pedagógico. O projeto prevê 100 dias de ações voltadas para o fortalecimento da leitura, da interpretação, da recomposição da aprendizagem e do monitoramento contínuo dos resultados educacionais em toda a rede municipal.

Durante a abertura do evento, o prefeito Sérgio Reis destacou que a educação é uma das prioridades centrais da atual administração e reforçou o compromisso da gestão com a melhoria dos indicadores educacionais de Lagarto. “A educação de verdade não se constrói apenas no dia da prova. Ela se constrói todos os dias dentro da sala de aula, no esforço dos professores, no acompanhamento pedagógico, no cuidado com cada estudante e na união da nossa rede. É exatamente isso que estamos fazendo aqui hoje: unindo forças para transformar resultados em aprendizagem real”, afirmou o prefeito.

Sérgio Reis também ressaltou os avanços já alcançados pela rede municipal de ensino, como a realização do concurso público, a valorização dos profissionais da educação, a ampliação das ações de alfabetização e o crescimento nos indicadores educacionais. Segundo ele, o projeto representa mais uma etapa do processo de reconstrução e fortalecimento da educação lagartense. “Nós encontramos uma realidade muito difícil na educação do município, mas assumimos o compromisso de tratar a educação com seriedade, responsabilidade e sem interferência política. A nossa política é educacional. O que queremos ver são resultados, avanço progressivo da aprendizagem e melhoria da qualidade do ensino. Tenho convicção de que, com união, planejamento e compromisso, faremos da educação de Lagarto uma referência para Sergipe e para o Brasil”, pontuou.

A secretária municipal da Educação, Taysa Mércia Damaceno, salientou que o “Cuida SAESE” nasce como uma grande mobilização coletiva em favor da aprendizagem e do fortalecimento das práticas pedagógicas nas escolas da rede. “Serão 100 dias de foco, estratégia, acompanhamento e intervenção pedagógica. Cada aluno importa e cada escola terá um papel protagonista nesse processo. Estamos trabalhando para transformar indicadores em aprendizagem real, fortalecendo o planejamento pedagógico, o acompanhamento das turmas e o compromisso coletivo de toda a rede com os resultados educacionais”, detalhou.

Taysa enfatizou, também, que a gestão municipal vem ampliando investimentos e ações estruturantes na educação, com iniciativas voltadas tanto para a aprendizagem quanto para o cuidado integral dos estudantes. “Hoje, mais de seis mil alunos recebem alimentação escolar diariamente na nossa rede municipal, porque entendemos que cuidar da aprendizagem também é cuidar das pessoas. Além disso, seguimos avançando nos indicadores de alfabetização e fortalecendo o trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas”, acrescentou.

Estratégias pedagógicas

O projeto “100 Dias para Transformar Resultados” prevê uma série de ações estratégicas nas unidades de ensino, entre elas simulados periódicos, grupos de reforço, monitoramento da fluência leitora, acompanhamento dos descritores do SAESE, painéis de metas, desafios pedagógicos e a realização de aulões quinzenais ou mensais. As escolas também irão elaborar planos estratégicos próprios, com definição de metas, acompanhamento por turma, intervenções pedagógicas e monitoramento contínuo da evolução dos estudantes.

De acordo com o diretor de Ensino e Aprendizagem da Educação Básica (DEAEB), Joabe Bernardo dos Santos, o projeto busca mobilizar toda a comunidade escolar em torno da melhoria dos resultados da aprendizagem. “O projeto ‘100 Dias SAESE’ é uma estratégia pedagógica da rede municipal para mobilizar todas as equipes gestoras e pedagógicas, fazendo com que cada dia e cada aula sejam tratados como fundamentais para transformar resultados e melhorar a realidade educacional de Lagarto. O nosso foco é garantir a aprendizagem das crianças, fortalecer a alfabetização e elevar o desempenho dos estudantes nos anos iniciais e finais”, explicou.

Joabe também destacou os avanços já obtidos pela rede municipal nos indicadores de alfabetização desde o início da atual gestão. “Encontramos Lagarto com apenas 31% das crianças alfabetizadas no indicador de fluência leitora e conseguimos elevar esse número para 46% em apenas oito meses de trabalho. Isso demonstra que, com planejamento, acompanhamento e trabalho coletivo, é possível avançar e recuperar o tempo perdido na educação do município”, garantiu.

Planejamento e mobilização

A coordenadora da Alfabetização da rede municipal, professora Vera Lúcia Chagas Reis, ressaltou que o projeto foi construído a partir de um planejamento coletivo envolvendo toda a equipe pedagógica da Secretaria da Educação. “Cada dia conta muito. Cada estratégia e cada ação fazem diferença. Nós entendemos que não poderíamos deixar as ações para a última hora. Era necessário construir um planejamento antecipado, com organização, integração e participação de todos os envolvidos no processo educacional. Quando chegar o momento da prova, queremos que toda a rede esteja integrada, mobilizada e preparada”, frisou.

A programação do lançamento também contou com homenagens aos professores do 2º ano que se destacaram nos resultados de fluência leitora, além de momentos de integração e palestra motivacional voltada para o fortalecimento do engajamento da rede municipal de ensino.

Fonte: Prefeitura de Lagarto