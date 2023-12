Prefeitura de Lagarto leva a magia do Natal para diversas localidades

A Prefeitura de Lagarto está promovendo o projeto “Natal na Comunidade”, uma iniciativa que busca levar a alegria e a magia do Natal para diversas localidades do município. Além de proporcionar momentos festivos, o projeto tem um olhar especial para as famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo uma programação mais que especial para tornar a temporada natalina ainda mais acolhedora.

Confira as Datas e Locais para Celebrar o Natal:

14.12 Luís Freire (Junto à Caravana da Cidadania)

14.12 Luís Freire (Junto à Caravana da Cidadania) 15.12 Olhos D’Água

15.12 Olhos D’Água 18.12 Jardim Campo Novo

18.12 Jardim Campo Novo 19.12 Ademar Carvalho

19.12 Ademar Carvalho 20.12 Pindoba (Junto à Caravana da Cidadania)

20.12 Pindoba (Junto à Caravana da Cidadania) 21.12 Final do Projeto no Ginásio Ribeirão

A população lagartense é convidada a participar desse momento especial, compartilhando a alegria do Natal com amigos, familiares e vizinhos. A Prefeitura de Lagarto reforça o compromisso de levar não apenas luz, mas também solidariedade a todos, tornando o Natal uma época de união e generosidade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto