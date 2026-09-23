Prefeitura de Lagarto leva ações de educação para o trânsito às escolas municipais

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Ordem Pública e da Defesa da Cidadania (Semop), iniciou nesta semana uma série de visitas às unidades da rede municipal de ensino como parte da programação alusiva à Semana Nacional de Trânsito 2026. A primeira atividade foi realizada na Unidade Municipal de Ensino Infantil (UMEI) Tainah Santos de Jesus.

Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a programação é coordenada pelo Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), por meio da Coordenação de Educação para o Trânsito. As atividades tiveram início na sexta-feira, 18, com uma blitz educativa na Praça da Caixa d’Água.

Nas escolas, as equipes trabalham noções de cuidado, respeito e responsabilidade no trânsito, considerando os diferentes papéis exercidos por condutores, passageiros, ciclistas e pedestres.

“Levar esse debate para as escolas é fundamental porque a comunidade escolar reúne crianças, profissionais e familiares de diferentes faixas etárias. Cada pessoa participa da mobilidade urbana de uma forma e precisa compreender os cuidados necessários para tornar o trânsito mais seguro para todos”, afirma a secretária municipal da Ordem Pública e da Defesa da Cidadania, Mônica Dias.

Nesta etapa, as atividades serão concentradas nas Unidades Municipais de Ensino Infantil. Para facilitar a compreensão das crianças, o conteúdo será apresentado de maneira lúdica, com músicas, brincadeiras e orientações básicas sobre segurança no trânsito.

“Como o trabalho será realizado com crianças de dois a seis anos, teremos atividades recreativas e a participação do nosso grupo musical. Vamos abordar cuidados como segurar na mão dos responsáveis, utilizar a cadeirinha, atravessar a rua com segurança e compreender as cores do semáforo. Também apresentaremos o trabalho dos profissionais responsáveis pelo trânsito na cidade”, explica o coordenador de Educação para o Trânsito do DTTU, Adriano Santos.

Programação

As atividades continuam nesta quarta-feira, 23, estão previstas ações na Avenida Presidente Kennedy e na Escola Municipal Josefa da Conceição Jesus Ramos, com atividades nos povoados Piçarreira e Juerana.

Na quinta-feira, 24, a equipe visitará a UMEI Brasil, no povoado Fazenda Grande. Na sexta-feira, 25, será a vez da UMEI Felícia Maria, no povoado Jenipapo. A programação será encerrada no dia 30, na UMEI Maria Valderez, no bairro Laudelino Freire.

Fonte: Prefeitura de Lagarto