Prefeitura de Lagarto leva Odontomóvel para diversas localidades

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, preza também pela saúde bucal de toda a população. Com o atendimento nos postos de saúde, procedimentos como raio-x, odontopediatria, entrega de próteses, entre outros serviços, o Odontomóvel (carro odontológico) consegue alcançar públicos das regiões mais distantes, evitando o deslocamento desses pacientes.

São mais de 100 pacientes atendidos toda semana e com com uma estrutura excelente, profissionais capacitados e atendimento humanizado, para levar mais saúde e sorriso para os lagartenses.

Durante toda a semana, a Secretaria de Saúde faz a divulgação do cronograma do Odontomóvel, com as datas e localidades onde serão ofertados os serviços.

Confere o cronograma desta semana:

04/05 – Assent. Dr. João

05/05 – Povoado Quilombo

06/05 – Povoado Piçarreira

