Prefeitura de Lagarto oferecerá nova forma de prevenção ao HIV

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, passará a ofertar um novo serviço voltado à prevenção ao HIV.

Na última segunda-feira, 18, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, foi realizada uma capacitação da rede municipal, sobre a implementação do serviço de Profilaxia Pré Exposição ao HIV (PrEP) e o fortalecimento da Profilaxia Pós Exposição (PEP) no município de Lagarto.

A PrEP consiste no uso diário de antirretrovirais em pessoas não infectadas e que estejam mais suscetíveis à infecção pelo HIV.

Lagarto contará com a disponibilização deste serviço, no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), tanto para atendimento/ acompanhamento, quanto como Unidade Dispensadora de Medicamento, funcionado de segunda a sexta.

A capacitação contou com a participação do palestrante, Dr. Almir Santana, da Gerência Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis, e a organização das equipes da vigilância epidemiológica, atenção primária, assistência farmacêutica e atenção especializada da Secretaria de Saúde. Estavam participando como ouvintes, as equipes de saúde da família do município, gerentes das Unidades Básica de Saúde, CTA e representantes do Hospital Universitário de Lagarto.

O evento representa um marco importante para a saúde do município, considerando as medidas de enfrentamento às infecções sexualmente transmissíveis e também para eliminação de preconceitos, estigmas e estereótipos relacionados a temática.

Fonte: Prefeitura de Lagarto