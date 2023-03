Prefeitura de Lagarto oferta novos cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Assistência Social (Sedest), e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) oferece novamente a população, os cursos gratuitos do projeto “Interiorização”. Nesta etapa estão sendo ofertados os cursos de: Auxiliar de eletricista, Marcenaria moderna, Auxiliar de padeiro, Auxiliar de confeiteiro, Informática básica e corte e confecção de moda intima.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, as inscrições poderão ser realizadas a partir de hoje até o dia 14 de abril, na sede da Sedest, situada na Praça Rui Mendes (Antigo Forródromo), de segunda a quinta das 08h às 17h e nas sextas feiras, das 8h à 13h.

No ato de inscrição, os interessados deverão estar munidos de documentação completa, incluindo declaração escolar atualizada e o número do NIS. “As aulas terão início no dia 17 de abril. Lembrando que é tudo gratuito”, adiantou a Prefeitura de Lagarto.