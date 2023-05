Prefeitura de Lagarto oferta oito cursos profissionalizantes gratuitos

Em parceria com a ‘Ontime Cursos’, a Prefeitura de Lagarto está ofertando formação gratuita nos cursos de: Atendimento ao público, Recepcionista, Operador de Telemarketing, Promotor de vendas, Auxiliar Administrativo, Empreendedorismo, Operador de Caixa e Conhecimentos bancários.

As aulas acontecem nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, nos turnos da tarde e noite, no auditório da Secretaria Municipal da Educação. Já as inscrições também são gratuitas e começam na próxima sexta-feira, 26, até a próxima segunda-feira, 29, por meio do WhatsApp (71) 99239-9278; ou pelo link: https://wa.me/5571992399278.

Podem participar do curso os cidadãos com idade mínima de 14 anos. Além disso, haverá uma taxa opcional para o certificado.