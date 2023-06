Prefeitura de Lagarto passa a oferecer ultrassonografia assistidas para gestantes

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, além das revitalizações, inaugurações e ampliações das Unidades Básicas de Saúde, passa a ofertar de exames de ultrassonografia para gestantes.

Na rede pública de saúde de Lagarto, a Prefeitura oferece acompanhamento do pré-natal onde são ofertadas consultas com equipe multidisciplinar, atividades educativas, imunização, exames laboratoriais, além de testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis.

Para melhor comodidade e a fim de reduzir riscos materno e infantil, o município, através do Núcleo de Atenção Especializada, está ofertando USG (ultrassonografia) obstetrícia às gestantes acompanhadas pela Equipe de Saúde da Família, com 2 procedimentos de primeiro e terceiro trimestre, além de consultas de gestação de alto risco com médicos obstetras.

Inicialmente, serão realizadas 120 ultrassonografias por mês.

“Nossa equipe tem se empenhado ao máximo para buscar propostas e apresentar projetos que visam a melhoria da saúde no município. Graças a todo esse esforço, está sendo possível tirar esses planos do papel e levar até a nossa rede pública de saúde, serviços que beneficiam ainda mais a população”, ressaltou o secretário de Saúde Marlysson Magalhães.

Os exames serão realizados no Centro Humanizado da Mulher e da Criança – CHMC, onde as gestantes terão total suporte dos profissionais que atuam na unidade.

“Como prefeita, e principalmente como mãe, é gratificante poder fazer parte desse novo projeto, voltado para as gestantes e poder contribuir para esse processo maravilhoso que é a gestação. Poder dar apoio e suporte para que este momento seja mais saudável e especial é o que nos move”, exaltou a Prefeita Hilda Ribeiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto