Prefeitura de Lagarto possibilita procedimento cirúrgico de catarata para dezenas de pacientes

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, segue dando total assistência à população que sofre com a catarata. Na última sexta-feira, 31, mais de 60 pacientes passaram por procedimento cirúrgico para correção do problema.

Os usuários que passaram pelo primeiro procedimento cirúrgico no final de 2022, puderam realizar a cirurgia do segundo olho, completando assim uma das etapas de correção da catarata, lesão ocular que torna o cristalino do olho opaco e deixa a visão embaçada, como se houvesse uma névoa diante dos olhos. A correção da condição só é possível através de cirurgia, que é realizada após avaliação oftalmológica.

Para realizar o procedimento, os usuários passam por triagem e avaliação médica e então é realizada a marcação, que acontece no formato de mutirão, onde muitas pessoas podem ser contempladas.

As cirurgias são realizadas pelo IOSE em Itabaiana pelo fato de o instituto, que é o prestador de serviços de oftalmologia da Prefeitura de Lagarto, não possuir centro cirúrgico no município lagartense. Porém todo o suporte para acompanhamento dos pacientes é prestado pela Secretaria Municipal de Saúde.

O usuário que possui problema de catarata, pterígio ou glaucoma e que precisa passar pelo procedimento cirúrgico, deve comparecer até Central de Regulação, localizada no antigo prédio do Senac e portando RG , cartão do sus, comprovante de residência e solicitação médica.

Fonte: Prefeitura de Lagarto