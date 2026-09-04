Prefeitura de Lagarto prepara operação de trânsito para desfile de 7 de setembro

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Defesa da Cidadania (Semop), prepara uma operação especial de trânsito para o desfile cívico-cultural de 7 de setembro. A ação será realizada pelo Departamento de Trânsito e Transporte Urbano (DTTU) e tem como objetivo garantir a segurança de participantes, espectadores e demais pessoas que estarão nas proximidades do evento.

O desfile será realizado das 13h30 às 18h, com concentração dos participantes a partir das 12h30, na Avenida Nossa Senhora da Piedade, nas proximidades do Pórtico. As vias que integram o circuito começarão a ser interditadas na manhã da segunda-feira, 7, para a montagem das estruturas e organização do percurso antes do início do desfile.

Percurso e interdições

O percurso terá início na Avenida Nossa Senhora da Piedade e seguirá pela Rua Floriano Peixoto, Rua Dr. Laudelino Freire, Rua Lupcínio Barros, Praça Filomeno Hora, Avenida Presidente Vargas e Avenida Zacarias Júnior.

Durante a passagem do desfile, as vias que integram o circuito serão isoladas para impedir a circulação de veículos e garantir espaço para as apresentações.

Segundo a secretária da Semop, Mônica Dias, a operação foi planejada para garantir a organização do trânsito e a segurança durante o evento.

“Estamos organizando a operação de trânsito para garantir que o desfile aconteça com segurança e tranquilidade para todos. A orientação é que os condutores se programem com antecedência, respeitem as interdições e sigam as orientações dos agentes durante todo o percurso”, destacou.

Operação durante o desfile

Cerca de 25 agentes de trânsito estarão envolvidos na operação. As equipes serão distribuídas principalmente nas extremidades do circuito, onde há maior concentração de pessoas, além de uma equipe móvel responsável por acompanhar todo o percurso.

De acordo com o diretor do DTTU, Juliano Prata, o trabalho começa antes do desfile, com o isolamento das vias e a verificação das condições do circuito.

“Nosso objetivo é garantir a segurança tanto de quem vai assistir ao desfile quanto de quem vai participar. Na segunda-feira pela manhã, já vamos iniciar o isolamento das vias de acesso, devido à montagem das estruturas. Antes do desfile, também faremos uma varredura em todo o percurso para verificar possíveis veículos estacionados e, durante o evento, teremos equipes posicionadas nos pontos de maior concentração, além de uma equipe móvel acompanhando todo o trajeto”, explicou.

A dispersão ocorrerá na Avenida Santo Antônio, após a Travessa Antônio Macário, nas imediações da Panificação Memorial, onde está previsto o recuo das bandas.

A Semop orienta motoristas e moradores da região a se programarem com antecedência, observarem a sinalização e respeitarem as orientações dos agentes de trânsito durante a operação.

A medida busca garantir que o desfile ocorra de forma organizada e segura, permitindo a passagem das escolas, instituições e demais participantes e proporcionando melhores condições para o público acompanhar as apresentações.

Fonte: Prefeitura de Lagarto