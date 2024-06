Prefeitura de Lagarto promove ação de conscientização e sustentabilidade

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Lagarto realizou, na última quarta-feira, 05, a Blitz Ambiental. A ação aconteceu Rua Laudelino Freire, e proporcionou aos moradores da Capital do Interior a oportunidade de contribuir para a arborização da cidade com a distribuição de mudas de plantas.

Durante a Blitz Ambiental, a população teve acesso a diversos serviços e informações ambientais. Os temas abordados incluíram reciclagem, uso consciente dos recursos naturais e práticas sustentáveis no dia a dia. A ação visou educar e sensibilizar os cidadãos sobre a importância de preservar o meio ambiente para as futuras gerações.

Além disso, foi disponibilizado um espaço de atendimento exclusivo para a população e os empreendedores locais. No local, puderam esclarecer dúvidas e receber orientações sobre como implementar ações sustentáveis em seus negócios e residências, promovendo uma Lagarto mais verde e consciente.

A prefeita Hilda Ribeiro participou da ação e destacou a importância do evento: “A Blitz Ambiental é uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar da nossa cidade. Queremos incentivar a participação ativa da população em ações que beneficiem o meio ambiente e garantam um futuro melhor para todos nós”, destacou a Prefeita.

Fonte: Prefeitura de Lagarto