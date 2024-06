Prefeitura de Lagarto promove ação itinerante de inscrições no programa de incentivo ao trabalho

A Prefeitura de Lagarto, em parceria com o Governo de Sergipe, promoveu l a ação itinerante de cadastramento no programa da Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, “Primeiro Emprego Sergipe”. O evento ocorreu na última sexta-feira, dia 14, no Centro de Convivência dos Idosos.

Durante o evento, jovens de 18 a 29 anos compareceram e se inscreverem no programa que visa qualificá-los e inseri-los no mercado de trabalho. A ação proporcionou uma oportunidade única para aqueles que nunca tiveram sua carteira de trabalho assinada, promovendo a inclusão e capacitação profissional.

A prefeita Hilda Ribeiro participou do evento e destacou a importância da iniciativa: “O Primeiro Emprego Sergipe é uma porta aberta para o futuro de muitos jovens da nossa Capital do Interior. Estamos comprometidos em proporcionar oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento profissional para nossa juventude”, explicou a prefeita.

Agora, com a etapa de cadastramento concluída, a expectativa é que muitos jovens possam iniciar suas jornadas profissionais, equipados com as qualificações necessárias para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir de forma significativa para o crescimento de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

