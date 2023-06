Prefeitura promove Arraiá do Centro em Lagarto

A prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços, realizou na última terça-feira, 27, o “Arraiá do Centro” pelas principais ruas e calçadões do centro de Lagarto.

O evento que é uma parceria da Prefeitura com o ‘Núcleo Lojista Laudelino Freire’ e a CDL Lagarto contou com quatro encontro, sempre realizados as sextas-feiras.

O “Arraiá do Centro” tem como objetivo aquecer a economia local e levar muita animação com forró, comidas típicas, sorteio de prêmios, além de realizar apresentações culturais de vários grupos folclóricos da cidade.