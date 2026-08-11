Prefeitura de Lagarto promove curso de suinocultura para fortalecer produção rural

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), iniciou, na última terça-feira, 11, o curso de Suinocultura, na Fazenda Esperança. A capacitação integra o calendário de formações destinadas aos produtores rurais do município e busca ampliar conhecimentos técnicos que possam ser aplicados diretamente nas propriedades.

Durante a formação, os produtores recebem orientações sobre manejo, sanidade, ambiente e técnicas de criação, com foco na melhoria da produtividade e da qualidade dos animais. A capacitação também apresenta possibilidades de agregação de valor à produção, como o processamento da carne para a fabricação de linguiças, carnes defumadas e outros cortes.

O secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Senar para ampliar o acesso dos produtores à capacitação. “Essa parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o Senar é muito importante para os nossos agricultores. Através dessas capacitações, conseguimos levar conhecimento técnico para dentro das propriedades e oferecer ferramentas para que o produtor possa melhorar sua produção, ter mais autonomia e buscar novas formas de aumentar sua renda. Nosso objetivo é continuar fortalecendo essas parcerias e ampliar cada vez mais as oportunidades de qualificação para o homem e a mulher do campo.”.

A instrutora do Senar Sergipe e doutora em Zootecnia, Gleicianny de Brito Santos, que também ministrou a capacitação sobre criação de frangos e galinhas poedeiras, ressaltou a importância da continuidade das formações. “Hoje o Senar está aqui em parceria com a Secretaria de Agricultura de Lagarto, ministrando o curso de Suinocultura para os produtores da região e para o pessoal da Fazenda Esperança. O propósito é capacitar para a criação de suínos, trabalhando técnicas de manejo e buscando melhorar a produtividade e a qualidade do produto oferecido no mercado. Com conhecimentos sobre manejo, sanidade e ambiente dos animais, eles poderão produzir com mais qualidade e também pensar em alternativas para agregar valor, como a produção de linguiça, carne defumada e outros cortes.”.

Na Fazenda Esperança, o curso também representa uma oportunidade para aperfeiçoar o manejo dos animais e fortalecer as atividades desenvolvidas pela comunidade. O voluntário Tiago Costa destacou que os conhecimentos adquiridos podem contribuir para o cuidado com os animais e para a geração de recursos. “O curso está sendo muito importante porque queremos aumentar a produtividade dos nossos animais e aprender a lidar com eles de uma forma mais humana e respeitosa. Também estamos aprendendo sobre manejo e pensando em como isso pode ajudar na nossa manutenção, seja com a venda da carne ou dos filhotes. A vinda do Senar para oferecer essa capacitação está agregando muito para a nossa comunidade.”.

Formação continuada no campo

Além do curso de Suinocultura, a parceria entre Semagri e Senar oferece formação continuada aos produtores. A programação começou com Criação de Frangos e Galinhas Poedeiras pelo Sistema Caipira, em 15 de julho, seguiu com Operação e Manutenção de Tratores e Implementos Agrícolas, de 31 de julho a 4 de agosto, e chega agora à Suinocultura, de 11 a 13 de agosto, contemplando diferentes atividades do campo.

Com a continuidade das capacitações, a Prefeitura de Lagarto busca ampliar o acesso dos produtores a conhecimentos técnicos e novas práticas de produção, contribuindo para que homens e mulheres do campo tenham mais autonomia para aprimorar suas atividades, fortalecer a produção e buscar novas possibilidades de geração de renda.

Fonte: Prefeitura de Lagarto