Prefeitura de Lagarto promove muita descontração nos tradicionais Natais dos povoados Jenipapo e Tanque

Quem é lagartense já sabe que, assim que janeiro começa, os principais povoados do município se organizam para o Natal de cada comunidade.

O pontapé pra este mês de festa começou nos Povoados Jenipapo e Tanque, com várias atrações durante todo o final de semana.

Estes eventos são uma tradição de décadas da cidade, e a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Cultura, Juventude e Esporte e é sempre parceira dos eventos, promovendo festas organizadas, animadas e com muita música boa.

O final de semana de festa começou no sábado, no povoado Jenipapo, onde teve recorde de público para curtir a programação ao som de Walasse Dhi Mamãe, Asas Morenas e Big Love, que levaram ao público shows animados e repletos de grandes sucessos.

Já no domingo, a festa aconteceu no povoado Tanque, que após o bloco pré-carnavalesco ‘Os quebrados’, curtiu uma tardezinha de pagode e samba embalados pela Rapaziada do Samba que tocou os maiores sucessos do gênero.

Logo após, o público curtiu os shows de ‘Di Piseiro’, Helder Nascimento, Elisley Nascimento e Carlos Rabelo.

A prefeita Hilda Ribeiro, esteve presente nos dois dias de festa e falou sobre como essa tradição movimenta a economia nos povoados.

“Promover e fortalecer nossas tradições é muito importante. Os dois dias de festa no Tanque e Jenipapo reforçam o lazer e a economia das comunidades. É por isso que continuaremos investindo nestes eventos que guardam uma identidade, e o sucesso é certo, fica todo mundo feliz. Bonito de ver uma festa com tranquilidade, segurança e paz” comentou a gestora.

Fonte: Prefeitura de Lagarto