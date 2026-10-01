Prefeitura de Lagarto promove seminário para discutir inclusão, acessibilidade e direitos

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos (Seminc) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, na última quarta-feira, 30, um seminário voltado ao diálogo e à escuta de pessoas com deficiência, mães atípicas e pessoas com fibromialgia. O encontro aconteceu no Colégio Polivalente e abriu espaço para que os participantes apresentassem suas vivências, necessidades e perspectivas.

Durante o encontro, a secretária da Seminc, Lissandra Machado, destacou a importância da escuta das pessoas que vivenciam diariamente os desafios relacionados à deficiência, à fibromialgia e à maternidade atípica. “Este momento de diálogo e escuta é fundamental para que possamos conhecer de perto as demandas apresentadas e, a partir dessas vivências, construir políticas públicas cada vez mais alinhadas às necessidades das pessoas. A Seminc está à disposição para ouvir, dialogar e trabalhar junto na busca por soluções”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, ressaltou a importância da atuação integrada entre as secretarias para ampliar a atenção às demandas apresentadas durante o seminário. “A construção de uma saúde mais inclusiva passa pelo diálogo permanente com quem utiliza os nossos serviços. Essa parceria com a Seminc amplia a nossa capacidade de ouvir, identificar necessidades e construir, de forma conjunta, estratégias que contribuam para garantir um atendimento cada vez mais acessível e adequado”, destacou.

Para Carla Patrícia, que tem fibromialgia, o seminário representa uma oportunidade de dar visibilidade às necessidades desse público e reforçar a importância da atuação conjunta entre as secretarias. “É um momento de conscientização sobre as nossas necessidades, porque muitas vezes elas não são vistas. Essa oportunidade permite que a gente possa falar, mostrar o que precisamos e contribuir para que essas demandas sejam conhecidas. A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Inclusão, trabalhando juntas, conseguem somar esforços e oferecer um suporte mais completo”, afirmou.

Diálogo e escuta

Mãe atípica, Jaqueline de Melo, moradora da Colônia 13 e também pessoa com fibromialgia, destacou a importância da atuação conjunta das secretarias para atender às diferentes demandas desse público. “Essa parceria é muito importante, porque a Secretaria de Inclusão pode nos apoiar nas questões relacionadas às mães atípicas, enquanto a Secretaria de Saúde atua nas demandas de saúde. Quando as duas trabalham juntas, conseguem somar esforços e ampliar o apoio às pessoas que precisam”, afirmou.

A enfermeira da SMS e coordenadora da Fibromialgia, Eugênia Cruz, destacou a importância do diálogo direto com os participantes para compreender os desafios enfrentados no dia a dia e ampliar o acesso à informação. “Esse momento de escuta é muito importante para conhecermos os desafios vivenciados por essas pessoas, além de ampliar o conhecimento sobre seus direitos e deveres. A partir desse diálogo, podemos compreender melhor as demandas e pensar em caminhos que contribuam para uma atenção cada vez mais adequada”.

Ao longo da programação, os participantes puderam compartilhar experiências e demandas, além de participar de momentos de diálogo e escuta com profissionais. A proposta é reunir essas contribuições para subsidiar a construção de políticas públicas voltadas à inclusão, à acessibilidade e à garantia de direitos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto