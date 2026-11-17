A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), divulgou no Diário Oficial do Município o resultado final da análise de mérito cultural das propostas inscritas nos editais Iwilmar Gonçalves, Prêmio Cultura Viva “Ranulpho Hora Prata” e Bolsas Cultura Viva “Maria do Boi de Barro”. As iniciativas integram a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei Federal nº 14.399/2022.

A publicação apresenta a classificação definitiva dos participantes nas diferentes categorias, após a conclusão da etapa de análise dos recursos apresentados pelos proponentes. Os documentos disponibilizam a relação dos classificados, suplentes e desclassificados, acompanhada das respectivas pontuações e situações das inscrições, conforme os critérios estabelecidos em cada edital.

Com a divulgação dos resultados finais, os processos avançam para as próximas etapas previstas nos cronogramas de cada chamamento público. Os proponentes selecionados deverão observar as orientações e os prazos referentes à fase de habilitação, quando será necessária a apresentação da documentação exigida para a formalização da participação.

Os resultados completos dos três editais estão disponíveis para consulta pública nos documentos publicados abaixo. Os interessados também podem obter informações adicionais diretamente com a Secult, na sede do órgão, localizada na Praça da Piedade, nº 54, Centro, ou pelo telefone (79) 99976-8416.

Fomento à cultura

Por meio da PNAB, a gestão municipal amplia as oportunidades de acesso aos recursos públicos destinados ao setor cultural, contemplando diferentes expressões artísticas, iniciativas e agentes culturais. Os editais representam um instrumento de incentivo à produção, à valorização e à preservação das manifestações culturais lagartenses, contribuindo para a continuidade das atividades desenvolvidas por artistas, produtores, fazedores de cultura e instituições culturais locais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto