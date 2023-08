Prefeitura de Lagarto reabre Sala do Empreendedor

Na última terça-feira feira, 15, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal da Indústria Comércio e Serviços – SEMICS, em parceria com o Sebrae, reabriu a “Sala do Empreendedor”.

O evento contou as presenças da prefeita Hilda Ribeiro; do secretário municipal da Indústria Comércio e Serviços, Neirivan Nascimento; do Sebrae Sergipe, na pessoa do gerente regional Luiz Nakanishi; do presidente da CDL/Lagarto, Sr. Edcarlos Santos; do presidente do Núcleo Lojista Laudelino Freire, Sr. Rilley Guimarães, além de vereadores, secretários de diversas pastas, empresários e empreendedores do município.

“A Sala do Empreendedor D. Sinhazinha é o resultado da parceria entre o SEBRAE e Prefeitura de Lagarto! Ela foi desenvolvida para melhorar e simplificar o ambiente de negócios, atuando lado a lado com a Administração Municipal, oferecendo apoio para pequenos negócios. Tudo o que o cidadão precisa para fazer o seu negócio seguir em frente, de um jeito simples e prático” destacou Hilda Ribeiro em seu discurso.

O secretário da Indústria Comércio e Serviços também comemorou a reafirmação desta parceria. “Um espaço de grande importância para o nosso município, pois este equipamento institucional irá fomentar a formalização de diversos empreendedores lagartenses que somam inegavelmente a força do desenvolvimento econômico da nossa cidade”, afirmou Neirivan.

Serviço

A Sala do Empreendedor fica localizada em anexo a Secretaria de Indústria Comércio e Serviços SEMICS, na praça dr. Evandro Mendes, n° 4, (em frente ao estacionamento da antiga AAL), com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 7h às 13h.

Fonte: Prefeitura de Lagarto