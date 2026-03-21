logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Prefeitura de Lagarto realiza 1ª Corrida da Mulher no povoado Açuzinho

IMG_6324

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto realizou na última sexta-feira, 20, a 1ª Corrida da Mulher “Saúde em Movimento”, no povoado Açuzinho, reunindo mulheres da comunidade em uma ação voltada à promoção da saúde, bem-estar e incentivo à prática de atividades físicas. A iniciativa integra a programação do mês da mulher e fortalece as estratégias de cuidado preventivo por meio da Atenção Primária, aproximando os serviços de saúde da população.

A gerente da Clínica de Saúde do Açuzinho (Margarida do Espírito Santo), Monise Souza, destacou a importância da ação para incentivar hábitos saudáveis entre as mulheres da comunidade. “Estamos muito felizes em realizar essa corrida com o apoio de toda a comunidade e da equipe da unidade. É uma forma de incentivar as mulheres a se movimentarem, cuidarem da saúde e adotarem hábitos mais saudáveis no dia a dia”, afirmou.

A dona de casa Rúbia Santos, de 45 anos, celebrou a experiência e a oportunidade de participar da atividade. “Foi maravilhoso participar, é muito bom ver ações assim chegando à nossa comunidade. Isso incentiva a gente a cuidar mais da saúde e praticar exercícios”, disse.

Já a atleta Vanessa Nascimento, de 35 anos, ressaltou o papel do esporte na qualidade de vida. “Eu corro há cerca de dois anos e hoje vim mais para me divertir. O esporte traz saúde, e iniciativas como essa são importantes para motivar mais pessoas a começarem também. Espero que esse tipo de atividade aconteça cada vez mais em nossa comunidade”, declarou.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso a iniciativas de promoção da saúde, levando qualidade de vida e incentivando práticas saudáveis em todas as regiões de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

Publicidade
Publicidade
Previous
Next