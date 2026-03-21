Prefeitura de Lagarto realiza 1ª Corrida da Mulher no povoado Açuzinho

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagarto realizou na última sexta-feira, 20, a 1ª Corrida da Mulher “Saúde em Movimento”, no povoado Açuzinho, reunindo mulheres da comunidade em uma ação voltada à promoção da saúde, bem-estar e incentivo à prática de atividades físicas. A iniciativa integra a programação do mês da mulher e fortalece as estratégias de cuidado preventivo por meio da Atenção Primária, aproximando os serviços de saúde da população.

A gerente da Clínica de Saúde do Açuzinho (Margarida do Espírito Santo), Monise Souza, destacou a importância da ação para incentivar hábitos saudáveis entre as mulheres da comunidade. “Estamos muito felizes em realizar essa corrida com o apoio de toda a comunidade e da equipe da unidade. É uma forma de incentivar as mulheres a se movimentarem, cuidarem da saúde e adotarem hábitos mais saudáveis no dia a dia”, afirmou.

A dona de casa Rúbia Santos, de 45 anos, celebrou a experiência e a oportunidade de participar da atividade. “Foi maravilhoso participar, é muito bom ver ações assim chegando à nossa comunidade. Isso incentiva a gente a cuidar mais da saúde e praticar exercícios”, disse.

Já a atleta Vanessa Nascimento, de 35 anos, ressaltou o papel do esporte na qualidade de vida. “Eu corro há cerca de dois anos e hoje vim mais para me divertir. O esporte traz saúde, e iniciativas como essa são importantes para motivar mais pessoas a começarem também. Espero que esse tipo de atividade aconteça cada vez mais em nossa comunidade”, declarou.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar o acesso a iniciativas de promoção da saúde, levando qualidade de vida e incentivando práticas saudáveis em todas as regiões de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto