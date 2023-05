Prefeitura de Lagarto realiza a entrega de cadeiras de rodas, próteses e bolsas de ostomia

A parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o Governo do Estado segue mudando a vida de muitos lagartenses que contam com o Sistema Único de Saúde.

Na última quinta-feira, 04, a equipe de Serviço Social da Secretaria de Saúde, realizou a entrega de cadeiras de rodas, próteses e bolsas de ostomia para usuários do município, cadastrados no Centro Especializado em Reabilitação de Aracaju (CER IV). A entrega foi realizada na sede da Secretaria.

Entre os materiais entregues estão cadeiras de banho padrão, cadeiras de banho com encostos reclináveis, cadeira tetra infantil, órteses infantil e calçado sob medida. Além disso, também foram entregues bolsas de ostomia.

“Hoje mais uma vez estamos aqui realizando a entrega desses materiais, que são adquiridos através de uma parceria da Prefeitura de Lagarto com o Governo do Estado de Sergipe. É uma alegria poder ver tantas pessoas assistidas e beneficiadas com um projeto como este.” Afirma o secretário de saúde Marlysson Magalhães.

Como funciona a parceria

A Prefeitura de Lagarto disponibiliza uma assistente social representante dos usuários do SUS, que se responsabiliza por todo o processo, desde o cadastramento, solicitação e retirada dos materiais no CER IV (Aracaju).

É importante ressaltar que a competência do município é fazer a intermediação entre o usuário e o CER IV. A cronologia de entrega é realizada pelo Governo do Estado.

O usuário que necessita de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, bolsas de colostomia, órteses e próteses, podem procurar o setor de Serviço Social da Secretaria de Saúde para orientações e esclarecimentos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto