Prefeitura de Lagarto realiza ação no Centro Humanizado da Mulher e da Criança

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, iniciou na última quarta-feira, 09, a Campanha “Agosto Dourado”, com ação no Centro Humanizado da Mulher e da Criança (CHMC).

As mamães do CHMC participaram de uma roda de conversa com a enfermeira especialista em aleitamento materno e consultora em amamentação, Alda Figueredo, que tirou dúvidas sobre o tema e falou o passo a passo de como ter uma amamentação sem dor.

Além da roda de conversa, houve atendimentos de rotina do Centro, como atendimentos ginecológicos e pediátricos e exames de ultrassonografia obstétrica.

Agosto é o Mês do Aleitamento Materno, quando são intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação.

Fonte: Prefeitura de Lagarto