Prefeitura de Lagarto realiza ação no Centro Humanizado da Mulher

Dando continuidade à Programação do mês das mulheres, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou mais uma ação em saúde no Centro Humanizado da Mulher e da Criança (CHMC).

A ação contou com uma roda de conversa sobre a importância da amamentação com enfermeira da unidade e gestantes de alto risco e também um bate-papo com a delegada do DAGV, Vanessa Feitosa, que abordou sobre o tema violência contra a Mulher. Além de muita informação, também aconteceram serviços de rotina, como atendimento com ginecologista, exames citopatológicos, atendimento com mastologista e atendimento de pediatria e enfermagem.

As ações em saúde serão realizadas em diversas unidades do município ao longo do mês, com serviços voltados para as mulheres e programação especial.

Fonte: Prefeitura de Lagarto