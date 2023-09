Prefeitura de Lagarto realiza ação sobre cuidados e prevenção contra escorpiões

Na última sexta-feira, 01, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, realizou uma ação sobre cuidados e prevenção contra animais peçonhentos, em especial, escorpiões.

A equipe dos agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses, realizou um mutirão de visitas em residências e estabelecimentos do bairro Sílvio Romero, através das quais foi possível disseminar instruções por meio do diálogo e da entrega de panfletos informativos em pontos estratégicos da localidade, visando assim o cuidado com a saúde da população, a segurança habitacional e a consequente diminuição de acidentes envolvendo escorpiões e outros animais peçonhentos.

Algumas localidades são mais propensas ao surgimento de escorpiões, por isso o cuidado deve ser redobrado, já que o município atua com prevenção.

Normalmente encontrados em ambientes escuros, os escorpiões preferem locais úmidos e com pouca movimentação.

Uma maneira eficiente de evitar o aparecimento destes animais é impedir o acúmulo de entulhos, pois esses são locais que podem atrair insetos, como baratas, que são sua principal fonte de alimento.

Em casos de acidente com picada, procure uma emergência o quanto antes, para que seja administrado o soro que impede a ação do veneno no organismo.

Fonte: Prefeitura de Lagarto