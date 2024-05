Prefeitura de Lagarto realiza ações em comemoração ao Mês das Mães

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, está promovendo diversas atividades em celebração ao Mês das Mães. Durante todo o mês de maio, a campanha contempla uma variedade de serviços, além de palestras educacionais e rodas de conversa, todas dedicadas à saúde e ao bem-estar das mães e mulheres da comunidade.

Nesta semana, a UBS Margarida do Espírito Santo, no Povoado Açuzinho, o Posto de Saúde Cecília Maria, na Mariquita e a CSF Dr. Davi Marcos de Lima, ofereceram diversos serviços à população. Além disso, a Academia da Saúde também participou ativamente da campanha, proporcionando atividades físicas e práticas integrativas.

Essas iniciativas têm como objetivo conscientizar e reforçar a importância da assistência à saúde das mulheres, especialmente das mamães. A campanha seguirá até o final do mês em várias unidades de saúde da cidade. Para mais informações e para acompanhar as próximas ações, acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Lagarto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto